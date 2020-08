Khử trùng ô tô thế nào để phòng tránh lây nhiễm Covid-19?

Lau dọn ghế, vô lăng, thảm sàn

Thảm sàn, ghế ngồi, vô lăng, kể cả tay nắm cửa, cần số, tất cả đều có nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh, đặc biệt là virus corona. Những vị trí ấy cần dọn dẹp sạch sẽ.

Lau dọn, vệ sinh xe thường xuyên giúp hạn chế lây lan dịch bệnh.

Người dùng ô tô chú ý trong thời điểm dịch Covid-19 nên thường xuyên lau rửa, vệ sịnh các vị trí này bằng các dung dịch tẩy rửa. Điều này không những hạn chế được vi khuẩn trong xe mà còn mang lại mùi thơm dễ chịu, thoải mái.

Khử trùng cho xe

Sau khi dọn dẹp bụi bẩn, bạn phải khử trùng tất cả các bề mặt trong xe. Nhưng khử trùng thế nào cho hữu ích, ngăn ngừa bệnh dịch?

Sử dụng thuốc khử trùng chuyên dụng và lau bề mặt xe vài tuần một lần, hoặc ít nhất một tháng một lần. Bên cạnh đó, bạn cần chú ý giữ vệ sinh trong khoang cabin xe bằng cách sử dụng máy hút bụi.

Vì sao phải lưu ý điều hoà xe?

Tất nhiên bạn cũng nên vệ sinh các cửa điều hoà. Đối với những xe cũ, điều hoà cần được kiểm tra thường xuyên. Trong khi đó việc sử dụng hệ thống điều hòa trên ô tô đúng cách sẽ giúp hạn chế các tác nhân gây hại trong không khí đối với hành khách trong xe, nhất là đối với virus corona.

Để điều hoà 25 độ C là thích hợp khiến virus corona khó lây lan.

Vi rút corona thường suy yếu khi nhiệt độ trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C. Nhiệt độ, độ ẩm cao, điều kiện không khí thông thoáng, corona cũng rất khó lây lan. Như vậy, để hạn chế tối đa virus corona, người đi ô tô nên để nhiệt độ điều hòa trên 25 độ C, không bật điều hòa quá lạnh.

Đeo khẩu trang, rửa tay

Trong quá trình sử dụng ô tô, người lái, hành khách đi cùng thường phải sờ, chạm vào rất nhiều chi tiết để điều khiển khi tay nắm mở cửa, nút chỉnh gương, nút chỉnh điều hoà, âm thanh, ghế ngồi… Vì vậy, nên thường xuyên rửa tay sau khi tiếp xúc các bộ phận trên xe.

Nếu không sử dụng găng tay y tế, nên thường xuyên mang bên cạnh dung dịch rửa tay chuyên dụng bỏ túi để sử dụng sau khi cầm nắm cửa xe ô tô, taxi. Bên cạnh đó, việc đeo khẩu trang cũng bắt buộc ghi nhớ.