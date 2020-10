Khu vực thủy điện Rào Trăng có mưa lớn, cảnh báo mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ do áp thấp nhiệt đới

Cụ thể, theo bản tin thời tiết khu vực huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), nơi các lực lượng đang gấp rút triển khai cứu nạn sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này sẽ có mưa to đến rất to.

Đêm 15/10 và ngày 16/10, khu vực này sẽ có mưa to với lượng 40 - 80mm/ngày; xác suất mưa lên đến 95 - 100%.

Đêm 16 và ngày 17/10, khu vực Phong Điền tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa 70 - 150mm/ngày; xác suất mưa 100%.

Điều này sẽ khiến công tác cứu hộ, cứu nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 gặp nhiều khó khăn khi khối lượng đất đá bị sạt lở, vùi lấp quá lớn.

Huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), nơi xảy ra sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 và 4 sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới. Ảnh: nchmf.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung cũng đang đối mặt với nguy cơ mưa lớn kéo dài. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Trung Bộ nên từ ngày 16-21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, có nơi trên 900mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.



Để chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng vừa có công điện khẩn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ 13,5-17 độ Vĩ Bắc và 111,5-119,5 độ Kinh Đông và được cập nhật theo các bản tin của cơ quan dự báo).



Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu tránh trú; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn đối với các hoạt động du lịch, trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển.

Đối với khu vực đất liền: Sẵn sàng phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.