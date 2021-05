An Giang: Khuất tất đấu giá khu "đất vàng" ở huyện Châu Thành

Dân Việt cũng nhận được nhiều thông tin cho rằng có "khuất tất" trong quy chế đấu giá, được cho là không phù hợp với với Luật Đấu giá, nhằm hạn chế doanh nghiệp tham gia đấu giá, có thể gây thất thoát nguồn thu của Nhà nước.





Trung tâm Văn hóa thể dục – thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Bất ngờ bị loại!

Văn phòng Đại diện Báo điện tử Dân Việt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Giang San - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kinh doanh Đất Thành (Khu dân cư thị trấn An Châu, ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Theo đó, ông San "tố" đơn vị bán đấu giá tài sản là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là DNĐGTN An Giang, tổ chức đấu giá khu "đất vàng" Trung tâm Văn hóa thể dục – thể thao và Dân cư đô thị (gọi tắt là Trung tâm đô thị) huyện Châu Thành, tỉnh An Giang không đúng quy định của pháp luật, hạn chế doanh nghiệp tham gia đấu giá, gây thất thoát nguồn thu của Nhà nước.

Ngày 12/10/2020, DNĐGTN An Giang có thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu Trung tâm đô thị huyện Châu Thành có diện tích 74.557,0 m2 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành.

Ngày 20/11/2020, ông San đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá khu đất cho DNĐGTN An Giang (gồm: Văn bản cam kết thực hiện dự án; Giấy xác nhận số dư tài khoản; Thư cam kết tín dụng của ngân hàng) và nộp tiền cọc tham gia đấu giá 20%, với số tiền là 8,4 tỷ đồng.

Kể từ ngày nộp hồ sơ ông không nhận được bất kỳ văn bản nào khác của DNĐGTN An Giang yêu cầu phải bổ sung thêm hồ sơ.

"Đến ngày 24/11/2020, DNĐGTN An Giang có Văn bản thông báo đến công ty chúng tôi không đủ điều kiện tham gia đấu giá khu đất Trung tâm đô thị huyện Châu Thành với lý do "Thư cam kết tín dụng của Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh An Giang chỉ hứa xem xét cấp tín dụng nếu Công ty Đất Thành tuân thủ đầy đủ các quy định cho vay vốn của ngân hàng, thư cam kết không xác định cấp vốn để đơn vị thực hiện toàn bộ dự án khi trúng đấu giá". Thông báo gửi khi chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là diễn ra buổi đấu giá" - ông San nói.

Trong văn bản do ông Nguyễn Xuân Phúc - Giám đốc DNĐGTN An Giang ký, nêu lý do: DNĐGTN An Giang đã gọi điện thoại đến ông Phan Thành Tâm, người được cho là nhân viên của Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh An Giang trực tiếp nhận văn bản của DNĐGTN An Giang, đề nghị ngân hàng xác nhận "Cam kết cấp vốn để Công ty Đất Thành thực hiện toàn bộ dự án khi trúng đấu giá" nhưng ông Tâm đã từ chối không trả lời. Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và quy chế đấu giá thì Công ty đất Thành bị loại!?

"Về điều kiện khả năng huy động vốn theo Nghị định 43 của Chính Phủ và Quyết định số 59 của UBND tỉnh An Giang có quy định rõ ràng, người tham gia đấu giá có khả năng huy động vốn từ bất kỳ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cá nhân nào khác, chứ không riêng gì cam kết tín dụng từ ngân hàng.

Tại sao từ ngày 20 đến ngày 24, khi thẩm định "Thư cam kết cấp tín dụng" của tôi không đáp ứng yêu cầu DNĐGTN An Giang không thông báo cho tôi biết sớm mà đợi đến chiều ngày 24/11 mới có văn bản trả lời chúng tôi không đủ điều kiện tham gia đấu giá?

Phi lý hơn là căn cứ vào một cuộc điện thoại của một người mà DNĐGTN An Giang cho là nhân viên ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh An Giang từ chối trả lời mà loại hồ sơ công ty tôi là không đúng pháp luật"- ông San bức xúc nói.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Cao Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang khẳng định: "Về nguyên tắc, tất cả vấn đề trao đổi phải bằng văn bản. Còn nói miệng hoặc thông qua điện thoại chỉ là tham khảo…".

"Thư cam kết cấp tín dụng" có đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước ?



Trả lời Dân Việt, ông Cao Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp An Giang cho biết: Về điều kiện chứng minh năng lực tài chính (có nguồn vốn) được xác định số dư tài khoản của mình là 63 tỷ đồng thì Công ty Đất Thành đã đáp ứng, còn về điều kiện khoản cấp tín dụng 150 tỷ đồng bằng "Thư cam kết cấp tín dụng" của ngân hàng do chủ đất (Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành) quy định.

Thư cam kết cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Bản Việt- Chi nhánh An Giang, cấp cho Công ty Đất Thành

Tuy nhiên ông Sơn cũng chia sẻ: "Về khả năng huy động vốn thì Nghị định 43 cũng quy định rất thoáng, người tham gia đấu giá có khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác, chứ không bắt buộc chỉ huy động vốn từ ngân hàng".

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang (đề nghị không nêu tên), khẳng định: "Thư cam kết cấp tín dụng" của Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh An Giang là đủ điều kiện, đúng theo quy định của hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đúng theo quy định của pháp luật.

"Vì Thư cam kết cấp tín dụng của hệ thống các ngân hàng phải theo mẫu quy định của hệ thống Ngân hàng Nhà nước. Trước khi ngân hàng cấp "Thư cam kết cấp tín dụng" cho công ty, đơn vị nào thì ngân hàng đó phải gọi về Hội sở báo cáo và Thanh tra ngân hàng đó sẽ xem xét rồi mới đồng ý cấp Thư cam kết cấp tín dụng" - vị lãnh đạo ngân hàng này cho biết thêm.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trịnh Tuấn Ngọc - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp An Giang cũng cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của Công ty Đất Thành các đơn vị chuyên môn của Sở cũng đã đi xác minh đơn và đã làm việc với ông Nguyễn Xuân Phúc - Giám đốc DNĐGTN An Giang.

Khi làm việc ông Phúc cũng không trả lời rõ ràng là điều kiện của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành đưa ra như vậy là đúng hay sai, mà ông chỉ trả lời căn cứ vào Nghị định 43, điều kiện mà quy chế đấu giá tài sản đưa ra là đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, tránh tình trạng doanh nghiệp trúng đấu giá mà không đủ khả năng thực hiện dự án.

"Thiếu sót của chúng tôi là khi đi xác minh đơn tố cáo của Công ty Đất Thành liên quan mấu chốt đến "Thư cam kết cấp tín dụng" của Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh An Giang nhưng chúng tôi chưa trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh An Giang!" – ông Ngọc nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.