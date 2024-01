Khung hình phạt tội danh Phó Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam vừa bị khởi tố

Phó Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam bị bắt

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt 6 bị can để tạm giam, liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm thủy nội địa, xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Chi cục Đăng kiểm.

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải. Ảnh: Bộ Công an.

Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Vũ Hải (Phó Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam), Bùi Quốc Hưng (Trưởng phòng Tàu sông), Đậu Ngọc Bình (Phó Phòng Tàu sông), Phan Huy Liêm (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông), Vũ Văn Sơn (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông), Trần Kỳ Hình (nguyên Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Các bị can cùng bị bắt về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, bị can Trần Kỳ Hình bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ.

Theo cơ quan điều tra, các bị can trên bị khởi tố về hành vi sai phạm liên quan hoạt động đánh giá, cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 22/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố đối với 9 bị can về tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 35 bị can.

Tội danh có hình phạt cao nhất là 15 năm tù

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam và những người khác bị khởi tố được quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự, thuộc nhóm các tội phạm về chức vụ.

Điều 356 quy định, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 200 đến dưới 1 tỷ đồng sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Còn phạm tội mà gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Theo bà Thơ, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trực tiếp xâm hại đến sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức, làm cho các cơ quan tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào nhà nước.

Thủ đoạn phạm tội là lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tức là người phạm tội sử dụng quyền hạn được giao như một phương tiện để thực hiện tội phạm. Vì thế chủ thể của tội danh rất đặc biệt, phải là người có chức vụ, quyền hạn.

Hậu quả của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc, cụ thể là hành vi phạm tội phải gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Nếu hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chưa gây thiệt hại thì chưa cấu thành tội phạm này, mà tùy thuộc vào hành vi sẽ cấu thành tội phạm khác.

Đặc biệt, theo vị luật sư, lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, còn động cơ phạm tội là động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Động cơ vụ lợi là động cơ mưu cầu lợi ích vật chất cho mình hoặc cho người khác mà mình quan tâm. Động cơ cá nhân khác trong thực tế có thể là động cơ củng cố địa vị, uy tín cá nhân hoặc quyền lực cá nhân mà không mưu cầu lợi ích vật chất. Đây là dấu hiệu pháp lý bắt buộc của tội danh.