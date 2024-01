Vụ dân chặn xe vào bãi tập kết rác thải ở Yên Bái: Chủ tịch Lục Yên chỉ đạo hỏa tốc

Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đã có công văn hỏa tốc số 82/UBND-VP về việc xử lý ô nhiễm tại khu tập kết rác thải thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh từ báo Dân Việt, UBND huyện Lục Yên giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND xã Liễu Đô làm việc với Công ty CP Nước sạch và môi trường Lục Yên có phương án xử lý mùi hôi, thối, ruồi phát sinh từ bãi tập kết rác thải thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô để đảm bảo vệ sinh môi trường cho các hộ dân sinh sống gần khu vực.





Công văn hỏa tốc số 82/UBND-VP về việc xử lý ô nhiễm tại khu tập kết rác thải thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô do Chủ tịch UBND huyện Lục Yên ký ngày 16/1.

Bên cạnh đó, UBND huyện Lục Yên giao Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài nguyên và môi trường tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô để dự án sớm được triển khai thi công và đưa vào sử dụng.

Công văn hỏa tốc của UBND huyện Lục Yên cũng nêu rõ, giao Đảng ủy, UBND xã Liễu Đô phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban của huyện để xử lý triệt để việc gây ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác thải; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ dân trong khu vực thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, tránh vi phạm pháp luật.

UBND huyện Lục Yên giao Công an huyện chỉ đạo Công an xã nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, tham mưu báo cáo UBND huyện xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Cuộc sống của người dân gần khu vực bãi tập kết rác thải thôn Ngòi Kèn bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm và ruồi nhặng. Ảnh: NDCC

Chủ tịch UBND huyện Lục Yên giao Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 20/01/2024.

Trước đó, Dân Việt có bài viết Bức xúc vì ô nhiễm, người dân Yên Bái "lập chốt" ngăn xe rác vào bãi tập kết rác thải. Theo đó, mùi hôi thối và ruồi nhặng phát sinh từ bãi tập kết rác thải thôn Ngòi Kèn (xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã khiến nhiều hộ gia đình trong khu vực gặp nhiều khó khăn, khổ sở. Quá bức xúc vì ô nhiễm, người dân đã "lập chốt" ngăn xe rác vào bãi tập kết rác thải.

Được biết, việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) và một số vùng lân cận được Công ty CP Nước sạch và Môi trường Lục Yên đảm nhận. Sau khi thu gom, rác thải được xe chuyên dụng chở đến bãi tập kết rác thải tại thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô để xử lý.

Nếu không mắc màn, những hộ dân sống gần bãi tập kết rác thải ở thôn Ngòi Kèn (xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) không thể ngủ vì quá nhiều ruồi nhặng. Ảnh: NDCC.

Những ngày qua, do người dân ngăn xe chở rác vào bãi tập kết rác thải ở thôn Ngòi Kèn, nên tại thị trấn Yên Thế xảy ra tình trạng ùn ứ rác.

Thông tin mới nhất, đến chiều 16/1, người dân khu vực thôn Ngòi Kèn (xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã tạm thời đồng ý mở cửa cho xe chở rác vào bãi tập kết rác thải, trước mắt giải quyết tình trạng ùn ứ rác ở thị trấn Yên Thế.