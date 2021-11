Khuyến cáo không nên gọi lại khi được số quốc tế nháy máy

Sáng 1.11, thông tin từ Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và truyền thông, cho biết, thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền những cảnh báo về việc người dùng nhận được cuộc gọi hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài như: +375 (Belarus); +371 (Latvia), +381 (Serbia), +563 (Valparaiso), +370 (Vilnius), +255 (Tanzania)... Nếu gọi lại, họ có thể sao chép danh sách liên hệ của người nhận trong 3 giây và nếu có chi tiết ngân hàng hoặc thẻ tín dụng trên điện thoại thì cũng bị sao chép.

Không nên gọi lại khi được số quốc tế nháy máy.

Cục Viễn thông khẳng định, những cảnh báo lan truyền trên mạng xã hội như nêu trên là không chính xác. Tại Việt Nam, không có bất kỳ dịch vụ điện thoại nào mà người nghe phải trả tiền (bao gồm cả cuộc gọi từ quốc tế về Việt Nam). Ngoài ra, việc gọi lại hoặc thao tác bấm * # 90 hoặc # 09 * trên điện thoại di động sẽ bị sao chép thông tin liên lạc, ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc chiếm đoạt tiền trong tài khoản điện thoại của người dùng là không hề có cơ sở; thực tế là không thể xâm nhập được SIM điện thoại của người dùng dù có thực hiện thao tác như vậy.

Theo Cục Viễn thông, những cuộc gọi từ số điện thoại quốc tế nêu trên thường rơi vào một trong hai tình huống là nháy máy nhằm lôi kéo người dùng gọi lại để phát sinh cước viễn thông ngoài ý muốn. Ví dụ, cước gọi đến số điện thoại vệ tinh trung bình 99.000 đồng/phút, cao nhất có thể đến 150.000 đồng/phút và bị tính cước ngay khi đổ chuông. Dù được cảnh báo liên tục nhưng nhiều người vẫn không may trở thành nạn nhân của vấn nạn này.

Nhằm đối phó với tình hình phức tạp trên, mới đây, Cục Viễn thông đã yêu cầu các nhà mạng gửi tin nhắn FlashSMS/USSD để cảnh báo khách hàng đang nhận cuộc gọi từ quốc tế với nội dung tin nhắn: “Bộ TTTT: LƯU Ý! Cuộc gọi này là CUỘC GỌI TỪ NƯỚC NGOÀI, khách hàng cần cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại”.

Để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có, Cục Viễn thông khuyến cáo người sử dụng cần lưu ý một số điểm sau: Các cuộc gọi, tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng (+) hoặc hoặc 00 ở đầu và hai số tiếp theo không phải là 84 (Mã nước Việt Nam). Đối với các cuộc gọi giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng hoặc thông báo có quà từ bưu điện… người dùng tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào. Người dùng cũng không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Trong trường hợp này, người dùng cần tắt máy ngay và trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) để được hướng dẫn kịp thời.

Đối với các cuộc gọi nháy máy từ số quốc tế, Cục Viễn thông khuyến cáo người dùng không nên gọi lại, chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài. Cảnh giác ở mức tối đa đối với cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ. Không nên vội vàng nghe điện thoại từ người lạ; với những thông tin nghe mập mờ, không chính xác cần bình tĩnh xác minh, tránh bị lợi dụng, lừa đảo tống tiền. Hiện nay, các hình thức lừa đảo theo phương thức này khá phổ biến trên thế giới và ngay cả ở Mỹ, nhiều người dùng cũng bị mắc bẫy.