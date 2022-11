Kia Carens trở lại thị trường Việt Nam: Nhìn lại những mẫu xe cũ trong quá khứ

Xe Kia Carens vào Việt Nam khi nào?

Xe Kia Carens có mặt tại Việt Nam lần đầu tiên từ năm 2007 và luôn là một trong các mẫu xe có doanh số tiêu thụ ổn định tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, chiếc xe này ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà sản xuất Hàn Quốc và phân phối độc quyền bởi Thaco Trường Hải. Sau đó, Carens được Trường Hải lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2009.

Tuy nhiên, đến năm 2013 hãng xe Kia đã cho ngưng sản xuất các dòng xe Kia Carens trên thế giới và ngưng cung cấp mẫu xe này từ năm 2016. Do đó trên thị trường ô tô hiện nay, các xe ô tô Kia Carens cũ thường là những xe được sản xuất trước năm 2013.

Nhờ vào những ưu điểm và sự tin dùng của người Việt đối với dòng xe Kia Carens nên hiện nay dù không còn xe mới đến tay người lái nhưng thị trường xe cũ vẫn đang diễn ra khá sôi động.

Các thế hệ xe Kia Carens tại Việt Nam

Trong quá trình phát triển Kia Carens có nhiều thế hệ khác nhau trên toàn thế giới được ra mắt. Và tại Việt Nam, Kia Carens có những thế hệ xe sau:

Kia Carens 2007

Tháng 4 năm 2007, mẫu xe Kia New Carens được chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe MPV 7 chỗ này được trang bị 2 lựa chọn động cơ gồm loại động cơ xăng 2.0L có công suất tối đa 143 mã lực tại vòng tua 6,000 vòng/phút và động cơ diesel 2.0L có công suất tối đa 138 mã lực tại vòng tua 4,000 vòng/phút.

Ngoài ra, Kia New Carens còn được trang bị bộ vành đúc 16 inch, cửa sổ trời, gương kính điện, mở cửa xe điều khiển từ xa và túi khí bảo vệ.

Kia Carens 2009

Trong năm 2009, có hai mẫu xe Kia Carens mới được giới thiệu trên thị trường Việt Nam là New Carens 2.0 và New Carens LX 1.6. Trong đó New Carens LX 1.6 được lắp động cơ xăng 1.6L Gamma đạt công suất cực đại 140 mã lực tại vòng tua 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 15.9 kg.m tại vòng tua 4.200 vòng/phút và hộp số tay 5 cấp.

Hai phiên bản này được trang bị gần như giống nhau với hệ thống điều hòa tự động, đầu CD/MP3 nối với 4 loa. Phiên bản LX 1.6 có trang bị thêm tính năng mở khóa cửa điều khiển từ xa, gương chiếu hậu chỉnh điện, vành hợp kim nhôm.

Kia Carens 2011

Tháng 1 năm 2011, phiên bản New Carens 2011 lắp ráp trong nước được tung ra thị trường. Phiên bản này sử dụng động cơ xăng 2.0L I4 DOHC tích hợp công nghệ phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection), công suất cực đại 143 mã lực, mô-men xoắn cực đại 19.2 kg.m. Hai loại hộp số được trang bị là hộp số tự động 4 cấp và hộp số tay 5 cấp.

Điểm khác biệt ở mẫu New Carens 2011 này nằm ở thiết kế lưới tản nhiệt, bộ vành đúc 10 chấu mạ crôm, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, bổ sung hai túi khí bảo vệ cho hàng ghế trước và ghế lái chỉnh điện (phiên bản SX).

Những trang bị khác vẫn được giữ nguyên như hệ thống chống bó cứng phanh (Anti-lock Braking System), cảm biến nhiệt độ bên ngoài, cửa sổ trời chỉnh điện, cửa kính chỉnh điện, hệ thống mở khóa cửa điều khiển từ xa, tính năng chống trộm, dàn âm thanh tích hợp cổng cắm USB/iPod/AUX. Kia New Carens 2011 có nội thất bọc nỉ và ghế tựa đầu cho tất cả các hàng ghế.

Kia Carens 2014

Tháng 1/2014, Công ty Trường Hải giới thiệu các phiên bản Carens S 2.0L số tay và số tự động 2014 thay thế cho 2 phiển bản 2.0 SX AT và 2.0 SX MT năm 2013. Về cấu hình động cơ và hộp số không có gì mới. Thay đổi được tập trung ở các yếu tố ngoại thất gồm dải đèn LED kéo dài hết chiều rộng cửa sau, mâm đúc với thiết kế mới, nẹp chỉ hông xe, đèn LED lái ban ngày. Bên cạnh 2 phiên bản S, phiên bản thường 2.0 số tay với 1 túi khí tương tự phiên bản 2.0 EX MT năm 2013 cũng là một lựa chọn khác với giá thấp hơn.

Các thế mạnh về tiện nghi của các phiên bản S như hệ thống giải trí DVD đi cùng 6 loa, định vị GPS, kết nối Bluetooth, ghế bọc da, riêng ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Sắp trở lại Việt Nam với thế hệ mới nhất, Kia Carens 2023 mang theo nhiều thay đổi về ngoại hình cùng hàng loạt công nghệ, song thị trường hiện nay đã có thêm rất nhiều đối thủ.

