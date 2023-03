Kịch bản "con cấp cứu ở bệnh viện" đã sang đến tỉnh Long An, Công an TP.HCM vào cuộc

Những ngày gần đây, kẻ gian liên tục dùng thủ đoạn lừa đảo mới để tiếp cận các phụ huynh với thủ đoạn thông báo con của họ đang cấp cứu ở bệnh viện, yêu cầu chuyển khoản gấp để kịp thời làm thủ tục cứu chữa.

Với thủ đoạn này, kẻ gian đã lừa thành công ít nhất là 7 vụ với số tiền lên đến khoảng 460 triệu đồng. Trước tình trạng này, công an TP.HCM đã phát đi cảnh báo khẩn.

Công an TP.HCM cảnh báo lừa đảo

Thông tin từ công an TP.HCM cho biết, hiện nay xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các bậc phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn, đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí.

Các tin nhắn lừa đảo được phụ huynh cung cấp. Ảnh: PHCC

Công an TP.HCM cảnh báo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn…, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản;

Trường hợp bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn, Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức) hoặc liên hệ Trực ban Công an Thành phố (qua số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp Cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xử lý.



Theo nguồn tin của Dân Việt, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận danh sách một số phụ huynh bị lừa chuyển tiền cho kẻ gian bằng hình thức gọi điện thoại như trên.

Lừa đảo "con cấp cứu ở bệnh viện" đã tới Long An

Ngày 8/3, thông tin từ Công an xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn đã xảy ra tình trạng lừa đảo tương tự ở TP.HCM.

Cụ thể, chị V.T.H.V (SN 1984, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) nhận được cuộc gọi từ số 0773843065, đầu dây bên kia tự xưng là giáo viên chủ nhiệm lớp con chị đang học.

Nhiều cuộc gọi lừa đảo dùng đầu số 070 để gọi. Ảnh: PHCC

Đối tượng này thông báo con chị V đang nhập viện cấp cứu do bị chấn thương sọ não tại bệnh viện, yêu cầu gia đình chuyển gấp số tiền 50 triệu đồng để làm thủ tục cho cháu nhập viện. Đối tượng còn nêu rõ tên con, lớp học và trường học khiến phụ huynh vô cùng lo lắng.

Do chưa có tiền mặt nên chị V chạy xe máy đến trường để xác minh và biết được con mình đang bình an, học tập bình thường ở trường. Biết mình bị lừa, chị V lập tức lên trình báo.

Nhận thông tin, Công an xã Đức Hòa Thượng đã có thông báo cảnh báo đến người dân về tình trạng này.

Trước đó, thông tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn (quận 7, TP.HCM) cho biết, ngày 7/3, đơn vị này tiếp nhận 4 trường hợp phụ huynh đến tìm con vì nhận được thông tin "con chấn thương sọ não cần cấp cứu". Trong đó đã có 2 trường hợp chuyển 50 triệu đồng đến số tài khoản do kẻ mạo danh cung cấp.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn khuyến cáo, người nhà có thể liên hệ đến tổng đài bệnh viện 1800 6767 xác nhận lại thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cũng đã phát đi cảnh báo kịch bản lừa đảo phụ huynh có con nguy kịch, đề nghị chuyển khoản để tạm ứng viện phí vừa xuất hiện tại đơn vị này. Theo đó, từ 15h đến 16h ngày 6/3, khoa Cấp cứu nhận liên tiếp 2 cuộc gọi từ phụ huynh đến tìm 3 con đang cấp cứu. Rất may mắn, phụ huynh trong 2 trường hợp trên đều tỉnh táo, xác nhận với phía bệnh viện nên không bị lừa đảo.