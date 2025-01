KIDO Group: Không đồng tình bán 24,03% vốn KIDO Foods, loạt cổ đông tổ chức nói gì?

Không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Celano, nhãn hiệu Merino, thương hiệu KIDO

Sáng ngày 24/1/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của CTCP Tập đoàn Kido (KIDO Group, HoSE: KDC) đã được tiến hành thành công. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị 4 nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần của KIDO Group tại CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO (KIDO Foods, KDF).

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông KIDO Group không thông thông qua giao dịch bán 24,03% cổ phần KIDO Foods (đưa tỷ lệ sở hữu của KIDO Group tại KIDO Foods từ 73% xuống 49%, từng niêm yết với mã chứng khoán KDF). Đại hội đồng cổ đông không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Celano, nhãn hiệu Merino, thương hiệu KIDO.

Theo nội dung tờ trình, từ đầu năm 2022, KIDO đã tiến hành các thủ tục pháp lý để chuyển toàn bộ quyền sở hữu thương hiệu từ các công ty con về Tập đoàn, bao gồm Vocarimex, Dầu Tường An, KIDO Foods và KIDO Nhà Bè. Trong đó có 34 thương hiệu/nhãn hiệu, trong đó có Celano và Merino.

Giao dịch giữa 2 bên được ký kết hồi tháng 6/2022 (KDF chuyển nhượng các nhãn hiệu cho KDC), được Cục sở hữu trí tuệ xác nhận vào tháng 8/2022 và sửa đổi vào tháng 12/2023.

Trước đó, KIDO Group đã bán 23,04% cổ phần KIDO Foods cho Nutifood. Sau thương vụ, KIDO Group sở hữu 49% vốn và Nutifood sở hữu 51% cổ phần KIDO Foods. KIDO Foods được biết đến là doanh nghiệp sản xuất và phân phối 2 thương hiệu kem Merino và Celano có thị phần lớn nhất Việt Nam.

Một doanh nghiệp muốn thành công ngoài sản phẩm tốt, phải có kênh phân phối mạnh, kỹ thuật, công nghệ quản lý... Trong đó, không thể thiếu thương hiệu. Thương hiệu là tài sản mất nhiều thời gian từ lúc khai sinh ra cho tới lúc người tiêu dùng chấp nhận. Phát triển thương hiệu không phải điều đơn giản. Riêng thương hiệu KIDO mất 31 năm để xây dựng. Chủ tịch KIDO Group Trần Kim Thành

Ban Kiểm soát của KIDO Group cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết số KDC01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/1/2023 là giao dịch làm giảm tỷ lệ sở hữu (của KIDO Group) tại công ty con (KIDO Foods), chuyển thành công ty liên kết và việc công ty liên kết đang sử dụng các nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của KIDO Group là vấn đề trọng yếu cần được Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến. Vì vậy, Ban kiểm soát KIDO Group yêu cầu đưa giao dịch này ra Đại hội thảo luận và biểu quyết.

Loạt cổ đông tổ chức KIDO Group không đồng tình bán 24,03% vốn KIDO Foods

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành cho biết, các nhà đầu tư làm M&A nắm rất rõ sự khác nhau giữa thương vụ mua tài sản, mua nhà máy và mua thương hiệu…. Hợp đồng bán có thương hiệu và hợp đồng bán không có thương hiệu là khác nhau. Và vì thời điểm bán cổ phần để chuyển công ty con thành công ty liên kết nên chưa rõ ràng về tài sản và thương hiệu.

Dù vậy, các ý kiến của cổ đông tổ chức tại Đại hội cho rằng, dù cho chuyển nhượng 24,03% vốn KDF nằm trong thẩm quyền của HĐQT, thì họ cũng không đồng tình chuyển nhượng 24,03% vốn KDF.

Đại diện Quỹ Star Pacifica Pte. Ltd. – tổ chức sở hữu 7,1% vốn KDC cho rằng giao dịch chuyển nhượng 24,05% vốn KDF qua đó chuyển KDF từ công ty con thành công ty liên kết làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, trong đó có Quỹ Star Pacifica Pte. Ltd.. Vì nhìn vào những gì KIDO Group đã làm được, Quỹ tin tưởng KIDO Group sẽ vận hành KDF hiệu quả, đem lại doanh thu và lợi nhuận hiệu quả hơn bất kỳ doanh nghiệp nào ở thị trường Việt Nam. "Chúng tôi không đồng tình việc chuyển nhượng 24,03% vốn KDF", Star Pacifica Pte. Ltd..

"Xuyên suốt thời gian qua chất lượng sản phẩm, danh tiếng, thương hiệu hay sự gia tăng thị phần trong ngành hàng của KIDO Group là một minh chứng rất rõ nét. Do đó, một lần nữa chúng tôi không đồng tình và đề nghị hội đồng quản trị cần lên phương án để xử lý triệt để vấn đề này", đại diện Quỹ Star Pacifica Pte. Ltd..

Tương tự ý kiến của Quỹ Star Pacifica Pte. Ltd., đại diện quỹ đầu tư Vina QSR Limited (nắm hơn 2,6% cổ phần) cho biết, trước khi đầu tư mua cổ phiếu KDC, nhà đầu tư này tin tưởng về cách vận hành của KIDO trong các ngành hàng, đầu tiên là ngành hàng dầu ăn chủ lực, thứ hai là ngành kem với hai thương hiệu Celano và Merino. Việc KIDO liên tục đưa các ngành hàng chinh phục vị trí top 1, top 2 là lý do Quỹ nhận thấy tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, KDC đã thực hiện chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF mà không thông qua sự biểu quyết đồng ý của cổ đông đã ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích của khoản đầu tư tại KIDO.

Quỹ đầu tư Vina QSR Limited không đồng tình giao dịch này.

Trong khi đó đại diện Satra đề nghị Ban Kiểm soát yêu cầu HĐQT kiểm tra đánh giá quy trình việc chuyển nhượng vốn tại KDF.

Chủ tịch Trần Kim Thành hé lộ định hướng năm 2025 của KIDO Group?



Tại Đại hội, chia sẻ về định hướng 2025 của Tập đoàn KIDO, chủ tịch Trần Kim Thành cho biết, thành quả năm 2024 chưa phản ánh hết những gì KIDO Group đã làm trong năm 2024. Những gì đã làm trong năm 2024 giúp KIDO Group rút ra kinh nghiệm cho năm 2025.

"Tương lai của KID Group sẽ sáng sủa hơn rất nhiều so với những năm vừa qua. Vì KIDO Group đã có sự chuẩn bị và được thử nghiệm ở năm 2024 rồi nên năm 2025 sẽ có kết quả tốt hơn là đương nhiên", chủ tịch KIDO Group Trần Kim Thành.

Năm 2025, đối với bánh bao Thọ Phát, KIDO Group dự kiến mở các miniBao tại trường học, khu công nghiệp…. lên 1.000 điểm.

Đối với ngành dầu và gia vị, do kênh dầu đã tiếp cận được người dùng, trên kênh phân phối KIDO Group sẽ ra thêm sản phẩm gia vị. Khả năng năm 2025 sẽ mở thêm nhiều mặt hàng nữa. Tường An năm 2025 sẽ khả quan hơn vì đã thí điểm được mấy tháng rồi. Chủ tịch KDC kỳ vọng năm 2025 tốc độ tăng trưởng của Tường An sẽ nhanh hơn.