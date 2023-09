Kiểm tra 1 cửa hàng xe máy, phát hiện 13 xe máy độ chế, thay đổi kết cấu

Sáng 23/9, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vừa phối hợp Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra hành chính cửa hàng kỹ thuật xe máy Đại Tín, ở ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, phát hiện và tạm giữ nhiều xe máy thay đổi đặc trưng, kết cấu phương tiện.

13 xe máy thay đổi đặc trưng, kết cấu trong một của hàng bị Công an-Quản lý thị trường huyện Bến Lức kiểm tra tạm giữ. Ảnh: Thiên Long

Vào chiều 22/9, lực lượng Công an và Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra cửa hàng kỹ thuật xe máy Đại Tín. Tại đây, lực lượng kiểm tra phát hiện 13 xe máy các loại đã và đang được độ chế, thay đổi kết cấu so với nguyên bản.

Chủ cửa hàng xác nhận, đồng ý ký vào biên bản vi phạm và bàn giao cho công an huyện tạm giữ để xác minh, điều tra.

Đây là cửa hàng mà cơ quan chức nămg đã rà soát, nắm tình và phát hiện có dấu hiệu độ xe, thay đổi kết cấu xe máy tại địa phương.

Điều 55 Luật Giao thông đường bộ 2008, quy định chủ phương tiện không được tự thay đổi kết cấu, hệ thống của xe sai với thiết kế của nhà chế tạo, hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe môtô, xe gắn máy bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức...