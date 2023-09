Ngày 15/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Bình Dương (PC07), đơn vị đã tổ chức kiểm tra 53 lượt chung cư, tòa nhà cao tầng trên địa bàn, phát hiện 3 nơi có vi phạm về PCCC.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng – Phó trưởng Phòng PC07 Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 53 chung cư đã được đưa vào hoạt đồng, trong đó 21 chung cư ở TP Thủ Dầu Một, 23 chung cư ở TP Dĩ An và TP Thuận An có 9 chung cư.

Lực lượng chức năng tuyên truyền về PCCC tại các chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: CACC.

Theo thống kê, chung cư hoạt động lâu nhất hiện nay tại Bình Dương là chung cư An Bình, phường An Bình, TP.Dĩ An, đang có dấu hiệu xuống cấp.

Chung cư cao tầng mới đưa vào hoạt động có thể kể đến như chung cư Bcons Quang Phúc (từ tháng 1/2023), phường Đông Hòa, TP.Dĩ An.

Phòng PC07 Công an tỉnh đã tổ chức ra quân kiểm tra 53 lượt chung cư, nhà cao tầng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 3 chung cư, với những lỗi vi phạm. Như: không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật; không tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật.

Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án CNCH; đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC...

Trong số 3 công trình chung cư vi phạm nói trên, đối với công trình chung cư vướng lỗi đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC, Công an tỉnh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bình Dương có những diễn biến phức tạp, nhiều vụ cháy xảy ra liên quan đến chung cư, nhà cao tầng.

Điển hình, ngày 4/6, tại căn hộ trên tầng 6 của chung cư Bcons Suối Tiên, TP.Dĩ An đã xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.