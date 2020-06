Kiểm tra 8 dự án ven biển, 7 dự án “dính” sai phạm: Casa Marina lên tiếng trước việc “chây ì” sửa sai?

Trả lời PV Dân Việt, ông Trần Văn Long - Giám đốc pháp lý dự án Khu Resort Casa Marina (đơn vị sở hữu là Công ty TNHH Casa Marina Resort - doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Bamboo Capital) cho biết, đang tích cực vào cuộc khắc phục các sai phạm trong xây dựng mà Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã phát hiện, yêu cầu sửa sai.

Khu Resort Casa Marina nằm ven tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn).

Theo báo cáo kiểm tra của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định vào ngày 29/4, kiểm tra 8/19 dự án điểm du lịch, dịch vụ tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu (các điểm còn lại các chủ đầu tư chưa triển khai thi công xây dựng), Sở này cùng UBND phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) đã phát hiện có đến 7 dự án có "dính líu" sai phạm.

Trong đó, tại dự án Khu Resort Casa Marina (điểm số 9C), do Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng làm chủ đầu tư (hiện nay đã được UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương chuyển đổi chủ sở hữu tên Công ty CP Phát triển Nguyễn Hoàng sang Công ty TNHH Casa Marina Resort).

Chủ đầu tư đã thi công xây dựng xong và đưa vào sử dụng, tuy nhiên vẫn chưa khắc phục hết các tồn tại theo Văn bản số 36/SXD-QLXD.NT ngày 25/3/2019 của Sở Xây dựng, cụ thể: Phòng chơi trẻ em diện tích khoảng 30m2 không có trong Giấy phép xây dựng, chưa điều chỉnh lối vào từ QL1D sai so với Quy hoạch được duyệt, nhà bảo vệ diện tích 25m2, nhà Quản lý-Spa có 106m2, Biệt thự 7G có 3,6m2, Biệt thự 7H có 10,1m2, xây dựng ngoài ranh giới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do vậy, Tổ công tác đã xác lập biên bản làm việc đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương tháo dỡ các hạng mục xây dựng ngoài ranh giới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khắc phục các tồn tại theo Văn bản số 36/SXD-QLXD.NT ngày 25/3/2019 của Sở Xây dựng, thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa đầy đủ và bảo quản mốc giới theo quy định.

Theo quy hoạch của chính quyền tỉnh Bình Định, có 19 điểm du lịch trên tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu với diện tích khoảng 300 ha.

Liên quan đến những sai phạm trên, Giám đốc pháp lý dự án Khu Resort Casa Marina Trần Văn Long cho rằng, do đội thi công định vị sai vị trí cắm mốc dẫn đến việc xây dựng không đúng.

"Công trình xây dựng trước đây là do Công ty Nguyễn Hoàng thực hiện, Công ty TNHH Casa Marina Resort thuê tài sản từ Công ty Nguyễn Hoàng từ năm 2018 đến nay và chỉ ký hợp đồng chuyển giao sổ đỏ từ tháng 6/2020. Khi sang nhượng, chúng tôi đã cam kết điều chỉnh cho đúng", ông Long cho hay.

Theo ông Long, việc điều chỉnh cần đầu tư định hướng 1 lần, do vậy thời gian khắc phục sai phạm theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định kéo dài hơn 1 năm chưa thực hiện.

Về hướng xử lý khắc phục, ông Long cho biết, đối với nhà bảo vệ, hiện nay doanh nghiệp đang cho thiết kế lại và trong tháng 7/2020 sẽ thay thế bằng chòi gỗ di động.

Còn những vi phạm còn lại, Công ty TNHH Casa Marina Resort làm tờ trình gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, xin điều chỉnh quy hoạch phù hợp, bổ sung giấy phép xây dựng cho đúng quy định và hoàn thành trong tháng 9/2020.

"Đối với biệt thự 7G, 7H, do có ban công gỗ đi xuống bãi cát nên dẫn đến việc lòi dư ra, cái này mang tính thẩm mỹ chứ không phải cố định nên cũng dễ xử lý. Còn những vị trí khác theo yêu cầu của Sở Xây dựng, chúng tôi sẽ khắc phục theo đúng quy định pháp luật", ông Long thông tin thêm.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế Bãi Xếp, do Công ty Cổ phần đầu tư Trường Thành Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất, chủ đầu tư đã thi công san ủi đất 1 phần của dự án công trình tại phân khu 4 với diện tích khoảng 8.000m2, nhưng chưa có hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng được cấp theo quy định.

Trước đó, Dân Việt đã từng nhiều lần thông tin, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định phối hợp với UBND phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) kiểm tra các công trình thi công xây dựng dọc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu vào tháng 4/2020.

Điều đáng nói, thực trạng sai phạm tràn lan tồn tại từ hàng loạt dự án, có nguy cơ gây phá vỡ cảnh quan và quy hoạch, thế nhưng mọi chuyện chỉ vỡ lở sau khi báo chí lên tiếng phản ánh, cơ quan có chức trách tại tỉnh Bình Định vào cuộc kiểm tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh này, xử lý nghiêm các dự án sai phạm dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu.

Công trình điểm dịch vụ du lịch số 10 tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, do Công ty TNHH Sài Gòn Max làm chủ đầu tư dính sai phạm liên quan đến việc xây dựng công trình.

Qua kiểm tra phát hiện 7 dự án sai phạm gồm: Khu du lịch Điểm số 3 - tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần đầu tư Bách Khang làm chủ đầu tư, Điểm du lịch số 7 (Aurora) và Khu nghỉ dưỡng La Costa (điểm số 8B) do doanh nghiệp tư nhân Thanh Linh nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Linh Quy Nhơn làm chủ đầu tư, Khu du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế Bãi Xếp (điểm số 9B - phân khu 4 với diện tích là 20498,3m2) do Công ty Cổ phần đầu tư Trường Thành Quy Nhơn làm chủ đầu tư, Khu Resort Casa Marina (điểm số 9C) do Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng làm chủ đầu tư (UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương chuyển đổi chủ sở hữu tên Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng sang Công ty TNHH Casa Marina Resort), Khu Ami resort & Spa (điểm số 9F) do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển kỹ thuật Đông Nam làm chủ đầu tư, Điểm dịch vụ du lịch số 10, tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu do Công ty TNHH Sài Gòn Max làm chủ đầu tư.

Khu nghỉ dưỡng Ami resort & Spa do Công ty TNHH đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam làm chủ đầu tư.

Đặc biệt, tại dự án Khu du lịch Điểm số 3 - tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần đầu tư Bách Khang làm chủ đầu tư, đã thi công sai so với hồ sơ thiết kế và Giấy phép được cấp.

Cụ thể, theo thiết kế 1 nhà bảo vệ diện tích 10,24m2, thực tế xây dựng 170m2, thiết kế cấp phép Biệt thự ven suối (7 căn) quy mô 1 tầng, mỗi căn là 227,8m2, thực tế xây dựng (4 căn) quy mô 2 tầng (2 căn với diện tích mỗi căn là 168m2 và 2 căn với diện tích mỗi căn là 184m2).

Theo thiết kế 5 Bungalow ven suối 52m2, thực tế xây dựng 5 Bungalow diện tích khoảng 120m2, trong đó 1 Bungalow thay đổi mái ngói thành mái bê tông cốt thép và các Bungalow xây dựng không đúng vị trí trong bản vẽ thiết kế cấp phép.

Hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần đầu tư Bách Khang đã được Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện, lập biên bản vi phạm và xử phạt số tiền 40 triệu đồng vào tháng 4/2020. Yêu cầu ngừng thi công, hoàn chỉnh thủ tục cấp phép xây dựng trong vòng 60 ngày, nếu không được cấp phép xây dựng thì buộc tháo dỡ công trình vi phạm.