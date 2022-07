Thời gian gần đây, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang liên tiếp kiểm tra và phát hiện các vụ việc sản xuất, kinh doanh phân bón giả, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất của người dân.



Cụ thể, theo nguồn tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 31/5/2022, Đoàn kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh C.P, tại địa chỉ ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, do ông N.V.C làm chủ.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh C.P, tại địa chỉ ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang và phát hiện sản phẩm phân bón giả. Ảnh: TCQLTT.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu phân bón DAP 18-46-0 Công ty TĐ DAP xanh do Công ty Cổ phần Hóa chất và Phân bón T.Đ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An sản xuất (lô hàng 50 bao=2.500 kg, mỗi bao 50 kg, sản xuất ngày 19 tháng 4 năm 2022, hạn sử dụng 24 tháng), để gửi phân tích các chỉ tiêu về chất lượng theo quy định.

Kết quả thử nghiệm, tất cả các chỉ tiêu đăng ký đều không đạt chất lượng, đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn công bố áp dụng đã đăng ký theo Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Xác định lô phân bón trên là hàng giả theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 và khoản 8 Điều 2 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, nên Đội Quản lý thị trường số 3 làm việc với ông N.V.C và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh C.P có hành vi: “Buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng”, trị giá hàng hóa vi phạm tại thời điểm kiểm tra tương đương với hàng thật là 38.020.000 đồng, theo giá niêm yết tại cơ sở.

Đội Quản lý thị trường số 3 chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang trình Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang để xử lý.

Hiện vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 17/5/2022, Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV C.H.G tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Sản phẩm phân bón giả được lực lượng quản lý thị trường Kiên Giang phát hiện tại huyện Hòn Đất.

Qua kiểm tra, Công ty chưa xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đồng thời Đoàn kiểm tra đã lấy 02 mẫu phân bón để thử nghiệm chất lượng gồm Mẫu phân NPK XNK An Giang 20-20-15 (lô hàng 200 bao, mỗi bao 50kg, sản xuất ngày 12/5/2022) do Công ty có địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh sản xuất và mẫu phân DAP xanh 18-46 (lô hàng 200 bao, mỗi bao 50kg, sản xuất ngày 21/3/2022) do Công ty tại địa chỉ huyện Bến Lức, tỉnh Long An sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm tất cả các chỉ tiêu đăng ký đều không đạt chất lượng dưới 70% so với tiêu chuẩn công bố áp dụng, so với mức đăng ký trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là hàng giả theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ và khoản 8 Điều 2 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ. Trị giá hàng hóa vi phạm tại thời điểm kiểm tra tương đương với hàng thật là 410 triệu đồng theo giá niêm yết.

Qua quá trình làm việc với Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV C.H.G và căn cứ kết quả thử nghiệm, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối đối với Công ty TNHH MTV C.H.G do đã có hành vi: Buôn bán phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 2 chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang trình Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt hành chính và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính buôn bán hàng giả sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để truy cứu hình sự theo quy định.