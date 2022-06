Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại tại xã Lê Chánh, TX Tân Châu. Ảnh Hồng Cẩm

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại tại xã Lê Chánh, TX.Tân Châu, gồm: Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV.



Bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khóa XV, báo cáo với bà con cử tri xã Lê Chánh. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại diện đoàn ĐBQH, bà Trần Thị Thanh Hương đã báo cáo với bà con cử tri xã Lê Chánh kết quả trọng tâm kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV và hoạt động của đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở nước ta cơ bản đã được khống chế, mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội đã trở lại bình thường; GDP Quý I đạt 5,03% và tiếp tục tăng trưởng khá trong Quý II; hoạt động bán lẻ phục hồi gần về mức trước dịch Covid-19; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đạt hơn 305 tỷ USD (tăng 16,1% so với cùng kỳ 2021), thu ngân sách nhà nước đã đạt hơn 57% dự toán năm, tăng 18,7%... Đời sống, việc làm, an sinh và phúc lợi xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Đa số cử tri An Giang kiến nghị đến Chính phủ cần có chính sách bình ổn giá xăng, giá phân bón để người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: Hồng Cẩm

Tham dự Kỳ họp, đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, phiên họp của các ủy ban của Quốc hội, xem xét và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về các báo cáo, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án; tham gia thảo luận và phát biểu sôi nổi, chất lượng. Đặc biệt các ĐBQH đã phát biểu sâu về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc tuyến Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Trong hơn một năm qua, các ĐBQH tỉnh An Giang đã vận động được 3.358 phần quà, 11 máy lọc nước sạch, 50 xe đạp, xây dựng 103 căn nhà đại đoàn kết, với tổng giá trị gần 7,4 tỷ đồng.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, tiếp thu ý kiến của cử tri xã Lê Chánh. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đa số cử tri phát biểu tập trung vào vấn đề giá cả thị trường tăng cao, nổi bật là giá phân bón, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật,… trong khi đó lúa, trái cây năm nay năng suất thất, giá cả bấp bênh; vấn nạn phân bón giả ảnh hưởng sản xuất; vấn đề sách giáo khoa sử dụng một lần gây lãng phí, khó khăn cho các gia đình nghèo; các dự án cao tốc khu vực phía Nam nguồn vốn đối ứng của tỉnh quá cao; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện; chưa có hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 trong hình hình bình thường mới…

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam, đại diện đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang tiếp thu ý kiến của bà con cử tri, đồng thời đại diện đoàn hứa với bà con cử tri sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm đối với Quốc Hội, nhiệm vụ tại cơ quan công tác, và tiếp nhận kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo địa phương những ý kiến của bà con cử tri để có những quyết sách phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng đời sống bà con cử tri nói chung, cử tri tỉnh An Giang nói riêng.

Các ĐBQH thăm hỏi bà con cử tri. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Lương Quốc Đoàn cũng thông báo đến bà con cử tri, vừa qua tại kỳ họp Quốc hội cũng bàn sâu về vấn đề sách giáo khoa sử dụng một lần gây lãng phí, trong thời gian tới sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

Về giá xăng dầu, phân bón tăng mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng do chiến sự giữa Nga và Uraina, tuy nhiên các ĐBQH cũng đã có kiến nghị Chính phủ nhiều giải pháp, như: Điều chỉnh luật đánh thuế phân bón, giảm thuế VAT; cấm xuất khẩu hóa chất nguồn sản xuất phân bón, phục vụ sản xuất trong nước; hướng dẫn bà con nông dân bón phân đúng, tránh tình trạng dư thừa như thời gian qua; tự sản xuất phân hữu cơ phục vụ sản xuất…

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tại xã Lê Chánh, TX.Tân Châu, tỉnh an Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng cho biết, vừa qua tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4 tổ chức ở tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, Ngành liên quan nghiên cứu chính sách bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân trồng lúa trong vùng quy hoạch đảm bảo an ninh lương thực, để cuộc sống người dân trồng lúa được ổn định bền vững.



Bên cạnh đó, vấn đề trồng - chặt, chặt - trồng trong trồng cây ăn trái đã diễn ra từ hàng chục năm nay là do chất lượng trái cây của người dân trồng không đồng điều, thiếu sự liên kết để tạo nguồn cung; trong khi đó 80% trái cây xuất khẩu dạng thô, theo đường tiểu ngạch sang thị trường vùng ven Trung Quốc. Chính vì vậy muốn nâng giá trị cây ăn trái, theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, người dân cần liên kết sản xuất, trồng cây ăn trái chất lượng cao để xuất khẩu sang nhiều thị trường khác nhau…