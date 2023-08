Kiên Giang: Quân - dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Thuận

Xã nông thôn mới nâng cao có thu nhập bình quân đầu người 64,3 triệu đồng

Nét nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Ngọc Thuận là huy động được sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Ngọc Thuận 116,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 27,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 29,9 tỷ đồng, còn lại là ngân sách trung ương, huyện, xã, vay tín dụng, doanh nghiệp hỗ trợ. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 64 triệu đồng/năm. Hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,27%.



Theo UBND xã Ngọc Thuận, khi bắt tay thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, xã xác định tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí còn thấp như tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 10 về thu nhập. Đây được coi là một thách thức rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nhờ dân vận khéo, xã vận động được mạnh thường quân xây cầu, làm nhà cho hộ nghèo. Trong ảnh: Ông Đinh Công Thạch (thứ 2, từ phải qua) - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ngọc Thuận chia vui cùng người dân ấp Vinh Thuận trong ngày khánh thành cầu Thuận Duyên - Đồng Hương 137. Ảnh: NQ.

Nhờ làm tốt công tác vận động, nhiều cầu dân sinh trên địa bàn xã Ngọc Thuận được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa, giúp người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, đã xây dựng và sửa chữa 32 căn nhà, phát quang 3 tuyến đường dài 10,9km, xây dựng được 3 tuyến đường cây xanh và hoa dài 3,4km, mở được 2 lớp đào tạo nghề, khám và cấp thuốc miễn phí, tặng 300 suất quà cho người nghèo… cùng nhiều công trình khác đang được thực hiện.

Những công trình, phần việc này không chỉ góp phần giáo dục thế hệ trẻ mà còn có ý nghĩa để các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang về với cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, cùng chung sức với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Đơn cử như cầu Thuận Duyên - Đồng Hương 137 có kết cấu bê tông, cốt thép được khánh thành đưa vào sử dụng thay cho cầu cũ đã hư hỏng từ tháng 10/2022. Để có được công trình trị giá gần 360 triệu đồng này, xã Ngọc Thuận vận động đoàn từ thiện tài trợ 100 triệu đồng, còn lại do ngân sách huyện và một số nhà hảo tâm đối ứng.

Ông Trần Văn Thuận, nhà ngay đầu cầu Thuận Duyên - Đồng Hương 137, chia sẻ: "Mỗi ngày tuyến đường này có khoảng 400 lượt học sinh, người dân qua lại. Nay có cầu mới, sau này người dân đi lại khỏi sợ té nữa, đường qua Vị Thanh cũng gần hơn, mua bán, giao thương sẽ thêm thuận lợi".

Nhiều mô hình ra đời nhờ việc "Quân - dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới"

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh "Sự đoàn kết nhất trí giữa Đảng, Chính phủ, quân đội và Nhân dân ta trở thành một lực lượng vô cùng to lớn. Nó giúp ta vượt qua tất cả mọi khó khăn gian khổ. Nó rèn luyện cho chiến sĩ, cán bộ và đồng bào ta thành những người anh hùng". Khắc ghi lời Bác, trong suốt chặng đường qua, Quân - Dân ở xã Ngọc Thuận đã gắn bó máu thịt cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nổi bật trong đó chính là sự đồng lòng chung một ý chí để tạo nên sức mạnh to lớn trong tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Chị Phan Thị Ngọc Cẩm (bìa trái) - Bí thư Huyện đoàn Giồng Riềng cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đắp đất ven đường kết hợp trồng cây xanh ven tuyến đường ấp Vinh Bắc, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ảnh: NQ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ "Quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau", chính vì thế, để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Lực lượng vũ trang (LLVT) chung sức xây dựng NTM", Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Ngọc Thuận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM để từ đó cán bộ, chiến sĩ trở thành những "tuyên truyền viên" tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động người thân, họ hàng, bạn bè và Nhân dân địa phương có những đóng góp thiết thực cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xã Ngọc Thuận huy động được các tầng lớp nhân dân cùng tham gia bằng những việc làm thiết thực. Từ năm 2019 đến nay, bằng nguồn vốn xã hội hóa, xã Ngọc Thuận đã xây dựng được 8 cầu giao thông nông thôn trị giá 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, xã còn vận động các tổ chức, cá nhân cất mới 67 căn nhà trị giá trên 3,3 tỷ đồng cho các hộ dân khó khăn về nhà ở, giúp người dân an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế.

Cùng Dân Việt điểm qua một số hình ảnh quân - dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Thuận:

Ông Nguyễn Văn Hiền (thứ hai, từ phải qua) – Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng cùng các đoàn thể, đơn vị tài trợ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phạm Văn Tào, ấp Vinh Thuận. Ảnh: NQ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Giồng Riềng cùng đoàn viên, thanh niên xã Ngọc Thuận trồng cây xanh ven đường tại ấp Vinh Bắc. Ảnh: NQ.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ngọc Thuận được mua thực phẩm tại “Phiên chợ 0 đồng” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Riềng tổ chức. Ảnh: NQ.

Các chiến sĩ Công an huyện Giồng Riềng cùng người dân ấp Vinh Đông trộn bê tông xây dựng lò đốt rác ở ấp Vinh Bắc. Ảnh: NQ.

Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Riềng tổ chức cắt tóc miễn phí cho 200 người dân ở xã Ngọc Thuận. Ảnh: NQ.

Ông Nguyễn Văn Hiền (thứ ba, từ phải qua) – Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng trao quyết định bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Hai, ấp Vinh Thuận. Ảnh: NQ.

Các chiến sĩ Công an huyện Giồng Riềng cùng người dân ấp Vinh Đông trộn bê tông xây dựng cầu giao thông nông thôn ở ấp Vinh Đông. Ảnh: NQ.