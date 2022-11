Trong văn bản bổ sung gửi Thủ tướng Chính phủ chiều 7/11, về việc kiến nghị một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người mua nhà để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đề xuất lựa chọn 10 tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản để… "thí điểm" gỡ vướng mắc.

Chọn 10 tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản để 'thí điểm' gỡ vướng pháp lý

Cụ thể, HoREA kiến nghị Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì và Tổ công tác do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan có thẩm quyền của trung ương và các địa phương sớm xem xét "có kết luận dứt điểm" các dự án sử dụng quỹ đất có nguồn gốc… "đất công".

Nguồn đất công này hoặc do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoặc do di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm đã bị dừng triển khai từ năm 2017 đến nay, hoặc do thực hiện công tác rà soát pháp lý, nhưng đến nay đã bị dừng lại.

HoREA kiến nghị chọn 10 tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản để 'thí điểm' gỡ vướng. Ảnh: Quang Duy

"Riêng TP.HCM, có 64 dự án đang dính các vướng mắc này, đề nghị sớm được gỡ vướng để tăng nguồn cung nhà ở và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án", ông Châu đề xuất.

Trong quá trình xử lý các dự án thuộc diện rà soát pháp lý, Hiệp hội đề nghị thực hiện chủ trương "thu hồi triệt để tài sản nhà nước bị thất thoát do tham nhũng, tiêu cực" và các doanh nghiệp có liên quan phải nộp nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) vào ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sau đó, cho phép các dự án được tiếp tục triển khai thực hiện góp phần phát triển kinh tế và tăng nguồn cung dự án nhà ở thương mại và sản phẩm nhà ở cho thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề nghị UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành tập trung xem xét, tháo gỡ "vướng mắc" của hơn 116 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố, để tăng nguồn cung nhà ở cho thị trường, nhất là nhà ở thương mại giá vừa túi tiền, nhà ở xã hội.

"HoREA đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ xem xét lựa chọn khoảng 10 Tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản lớn có nhiều dự án bị "vướng mắc" pháp lý phải dừng thực hiện dự án, để tập trung tháo gỡ, tạo niềm tin và "cú huých" cho thị trường bất động sản", ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, kiến nghị.

Đề xuất thêm nhiều giải pháp để tăng nguồn cung dự án

Bên cạnh việc gỡ vướng pháp lý cho các dự án, HoREA cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng xem xét tháo gỡ "vướng mắc" thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quỹ đất để tăng nguồn cung nhà ở xã hội.

Cụ thể, đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh thực hiện nhanh, thông thoáng thủ tục "chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư" dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quỹ đất, không yêu cầu phải phù hợp 100% quy hoạch 1/2000, bởi lẽ Nghị định 100/2015/NĐ-CP đã cho phép ưu đãi dự án nhà ở xã hội được tăng 1,5 lần hệ số sử dụng đất và mật độ xây dựng.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 sẽ được Sở Xây dựng (Sở Quy hoạch Kiến trúc) xem xét giải quyết ở bước thủ tục tiếp theo, do hiện nay đang "tắc" ngay thủ tục đầu tiên tại Sở Kế hoạch Đầu tư.

Sau khi được "chấp thuận chủ trương đầu tư", đề nghị các Sở, ngành thực hiện song song các thủ tục như chủ đầu tư trình duyệt 1/500, còn quận, huyện cập nhật điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000. Đồng thời, đề nghị bỏ thủ tục đánh giá tác động giao thông đối với dự án nhà ở xã hội, trừ trường hợp dự án nhà ở xã hội quy mô lớn.

Có gỡ những vướng mắc về nguồn cung dự án mới cứu nguy cho thị trường bất động sản thời điểm này khi thị trường đang có dấu hiệu suy thoái... Ảnh: Quang Duy

Đối với đất nông nghiệp mà doanh nghiệp đã "có quyền sử dụng đất" phù hợp với quy hoạch để làm dự án nhà ở xã hội, do doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cho phép doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chứng minh đã "có quyền sử dụng đất" mà không cần thiết phải trình UBND cấp tỉnh cho phép chuyển nhượng đất nông nghiệp.

"HoREA đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ xem xét xử lý chuyển tiếp các dự án nhà ở thương mại đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 quy định nghĩa vụ dành 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội trước ngày 01/04/2021 (ngày Nghị định số 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực) được tiếp tục thực hiện dự án mà không phải phê duyệt lại", ông Châu kiến nghị.

Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng xem xét chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng "quy trình chuẩn" về thủ tục đầu tư dự án đô thị, nhà ở thương mại theo điểm b khoản 1 Mục II Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 29/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương ban hành quy định chi tiết thực hiện điểm d khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để tháo gỡ "vướng mắc" cho các dự án nhà ở thương mại có các "diện tích đất do Nhà nước quản lý (đất công)" nằm xen kẽ trong dự án, giúp làm tăng nguồn cung nhà ở.

Hiệp hội đề nghị Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thí điểm áp dụng cho phép doanh nghiệp chủ đầu tư được "chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi đã có Giấy chứng nhận hoặc có quyết định giao đất, cho thuê đất".

HoREA cũng đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Chính phủ xem xét chỉ đạo cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được quyền đầu tư xây dựng, kinh doanh trên phần đất thương mại, dịch vụ của dự án như công trình y tế, giáo dục, công viên vui chơi giải trí, công viên chuyên đề…