Thanh khoản trên thị trường đang sụt giảm nghiêm trọng. Ảnh: Quang Duy

Trong kiến nghị mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nhấn mạnh rằng, dự báo thị trường bất động sản sẽ còn khó khăn do việc xây dựng dự án bất động sản tại hầu hết địa phương đều hạn chế dẫn đến nguồn cung nhà ở sụt giảm, nguồn cung "quá thiếu" và "quá thừa" so với nhu cầu.

Cụ thể, theo HoREA, hiện cơ cấu sản phẩm nhà ở bất hợp lý, số nhà ở thương mại có giá phù hợp với đa số người dân còn thiếu, nhà ở xã hội, nhà công nhân cũng thiếu, đặc biệt là nhà ở cho người thu nhập thấp, trung bình "còn thiếu trầm trọng". Giá nhà cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân.

Việc kiểm soát dòng vốn đầu tư vào bất động sản chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro. Cơ cấu nguồn vốn bất động sản còn hạn chế. Nguồn cung vốn trung và dài hạn cũng chưa có.

Vẫn còn tình trạng đầu cơ, găm hàng bất động sản trong quý 3. Ảnh: Quang Duy

"Trong quý III, người mua nhà gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở phù hợp với nhu cầu. Vẫn còn tình trạng đầu cơ, găm hàng bất động sản. Thị trường bất động sản còn thiếu công khai, minh bạch do hệ thống thông tin chưa được cập nhật đầy đủ", ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhận định.

Doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện các biện pháp "đau đớn" để... tồn tại

Theo HoREA, thời gian qua, một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện các biện pháp "đau đớn" để... tồn tại.

Thứ nhất, một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản đang thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh (dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án; dừng triển khai các dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn; dừng IPO), mà điều này sẽ tác động đến sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, trực tiếp làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Thứ hai, một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản phải tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động (thậm chí có tập đoàn giảm đến 50% lực lượng lao động) tác động đến vấn đề an sinh xã hội, hoặc phải giảm lương tác động đến cuộc sống người lao động.

Theo Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu, tình thế khó khăn hiện nay của thị trường bất động sản có một số điểm tương đồng, nhưng cũng có điểm khác biệt so với thời điểm "tiền khủng hoảng" đã dẫn đến thị trường bất động sản bị "khủng hoảng đóng băng" trong giai đoạn 2008 - 2013.



Thứ ba, do "tắc" nguồn vốn tín dụng, "tắc" nguồn vốn "trái phiếu", "tắc" cả nguồn "vốn huy động từ khách hàng", nên một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản "đói vốn", phải vay vốn ngoài xã hội với lãi suất rất cao, đầy "rủi ro", hoặc phải bán bớt tài sản, dự án hoặc bán sản phẩm bất động sản, nhà ở với chiết khấu sâu (thậm chí đến 40% giá hợp đồng) tạo cơ hội cho khách hàng mua với giá rẻ, nhưng có "rủi ro" do là sản phẩm hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc bán dự án với "giá hời" có thể tạo lợi thế cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội "thôn tính" thị trường, có thể làm mất đi "lợi thế" của doanh nghiệp nội địa đang "thống lĩnh" thị trường bất động sản hiện nay.

10 giải pháp để "cứu" thị trường lúc này

Theo HoREA, để thực hiện mục tiêu "phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững", cần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 10 giải pháp để "cứu nguy" cho thị trường lúc này.

Thứ nhất, giải pháp lớn nhất, bao quát nhất và có tính quyết định nhất là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: "Đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai 2013 và một số luật liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất".

Thứ hai, để tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, nhà ở thương mại đã "tạm nộp tiền sử dụng đất" hoặc đang được "rà soát xác định tiền sử dụng đất bổ sung" do các dự án này không thể hoàn chỉnh pháp lý vì không ai dám định giá đất, dẫn đến việc doanh nghiệp không thể hoàn thành nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Thị trường đất nền cũng ảm đạm trong quý 3. Ảnh: Quốc Hải

Thứ ba, Hiệp hội đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét có thể nới trần (room) tín dụng thêm khoảng từ 1-2% để có thêm nguồn vốn tín dụng khoảng 100-200 ngàn tỷ đồng hỗ trợ cho nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Thứ 4, Hiệp hội đề nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho nhà đầu tư cá nhân không phải là "nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp" được đầu tư, mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với một tỷ lệ nhất định.

Thứ 5, Hiệp hội kiến nghị Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì và Tổ công tác do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của trung ương và các địa phương sớm xem xét "có kết luận dứt điểm" các dự án sử dụng quỹ đất có nguồn gốc "đất công", hoặc do cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoặc do di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm đã bị dừng triển khai từ năm 2017 đến nay.

Thứ 6, Hiệp hội đề nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng xem xét tháo gỡ "vướng mắc" thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quỹ đất để tăng nguồn cung nhà ở xã hội.

Thứ 7, Hiệp hội đề nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng xem xét chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng "quy trình chuẩn" về thủ tục đầu tư dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Thứ 8, Hiệp hội đề nghị Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thí điểm áp dụng tương tự Nghị quyết 42/2017/NQ-QH14 của Quốc hội khoá XIV cho phép doanh nghiệp chủ đầu tư được "chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi đã có giấy chứng nhận hoặc có quyết định giao đất, cho thuê đất".

Thứ 9, Hiệp hội đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Chính phủ xem xét chỉ đạo cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được quyền đầu tư xây dựng, kinh doanh trên phần đất thương mại, dịch vụ của dự án như công trình y tế, giáo dục, công viên vui chơi giải trí, công viên chuyên đề.

Cuối cùng, Hiệp hội đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường trình Chính phủ cho phép cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là căn hộ du lịch, biệt thự du lịch và công trình khác (gọi chung là condotel) trên đất thương mại, dịch vụ mà trước đây đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ.