Kiên quyết thu hồi tiền tạm ứng gói thầu khu tái định cư sân bay Long Thành

Ngày 16/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đang quyết liệt triển khai các giải pháp, đồng thời xem xét, thực hiện thủ tục để khởi kiện ngân hàng tham gia bảo lãnh tiền tạm ứng cho nhà thầu xây dựng 5 công trình (đã bị chấm dứt hợp đồng) Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ sân bay Long Thành. Đây là giải pháp cuối cùng để ngành chức năng thu hồi nguồn vốn đã tạm ứng.

Công trình xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sắp hoàn thành, nhưng nhà thầu không tiếp tục thi công.

Thời gian qua, Ban Quản lý đã thực hiện nhiều biện pháp, liên hệ làm việc với các ngân hàng, song đến nay mới chỉ thu hồi được tiền tạm ứng đối với gói thầu xây dựng trường tiểu học số 4 tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn của Công ty cổ phần Phước Đạt. Với 5 gói thầu còn lại, việc thu hồi tiền tạm ứng vẫn chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chia sẻ, ngay sau Tết Nguyên đán 2023, Ban Quản lý sẽ làm việc với ngân hàng bảo lãnh cho 5 gói thầu bị chấm dứt hợp đồng tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Sau đó, nếu ngân hàng cố tình chây ì, Ban Quản lý sẽ kiện ra tòa để thu hồi tiền.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 11 công trình xã hội (gói thầu), năm 2021, các công trình lần lượt được được khởi công, dự kiến năm 2022 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do các công trình thi công ì ạch nên tháng 9/2022, Ban Quản lý đã thanh lý, chấm dứt hợp đồng đối với 6 gói thầu chậm tiến độ trong thời gian dài, khối lượng hoàn thành thấp. Trong số đó, có 5 gói thầu do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 493 thi công, gói còn lại do Công ty cổ phần Phước Đạt triển khai.