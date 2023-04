Kiều bào từ 22 nước thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Sự kiện ý nghĩa

Chương trình kiều bào thăm Trường Sa diễn ra từ 18 – 23/4, do Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức. Cùng tham gia Đoàn công tác số 4 còn có các đoàn Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Nghệ An, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số cơ quan, đoàn liên quan.

Ảnh: UBNV.

Năm 2023 là lần đầu tiên có sự kết nối giữa hai sự kiện thăm Trường Sa và tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương, trở thành chuỗi hoạt động về nguồn hết sức ý nghĩa, gắn kết hơn nữa bà con kiều bào với quê hương, góp phần nâng cao niềm tự tôn, tự hào dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng17/4, tại Khách sạn Trường Sa (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận ủng hộ của cộng đồng NVNONN tặng huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Tới thời điểm lễ tiếp nhận, dù thời gian kêu gọi ngắn, tổng số tiền ủng hộ chương trình "Xanh hóa Trường Sa" và quà tặng dành cho quân, dân trên các điểm đảo và Nhà giàn DK1 của cộng đồng NVNONN đã đạt giá trị gần 1,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, cuộc vận động đóng góp ủng hộ "Xanh hóa Trường Sa" sẽ kéo dài tới ngày 15/5/2023.

Trong hải trình năm nay, các đại biểu kiều bào đã đến thăm bốn điểm đảo gồm Sinh Tồn Đông, Len Đảo, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần. Tại các buổi làm việc, trao đổi với cán bộ, chiến sỹ, bà con được nghe thông tin về tình hình công tác, đời sống của cán bộ, chiến sỹ; thăm hỏi, động viên và tặng quà quân, dân tại các điểm đảo và Nhà giàn; tham gia giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ hải quân và các đại biểu khác trong đoàn công tác; thăm trường học, nhà dân, chùa… theo điều kiện thực tế tại các điểm đảo; tham dự lễ chào cờ, lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ cầu siêu và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trên đảo Trường Sa.

Ảnh: UBNV.

Chiều 20/4 trên tàu 571 đã diễn ra lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Trong không khí nghiêm trang và xúc động của buổi lễ, các đại biểu đã dâng nén tâm hương bày tỏ lòng thành kính, trân trọng và biết ơn đối với các thế hệ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Dẫn đầu đoàn đại biểu kiều bào về Trường Sa, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, từ năm 2012-2023, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức 10 đoàn công tác với tổng số hơn 530 lượt kiều bào về thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Sau hai năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, từ năm 2022, chương trình ý nghĩa này được khởi động lại nhằm đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của bà con kiều bào hướng về biển đảo Tổ quốc.

Ảnh: UBNV.

Chiều 21/4, tại đảo Trường Sa đã tổ chức Lễ tiếp nhận đóng góp ủng hộ của cộng đồng NVNONN. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 4 trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà con kiều bào luôn hướng về Tổ quốc, được thể hiện qua những đóng góp thiết thực và ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần dành cho quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.



Việc tổ chức các đoàn kiều bào thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 hàng năm tiếp tục góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Đây cũng là dịp để kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, gắn kết với quân, dân trong nước, góp phần tăng cường đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc.

Hải trình Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã trở thành môi trường giáo dục về tinh thần yêu nước, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay đóng góp vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng bào trong và ngoài nước chung tay bảo vệ chủ quyền

Từ năm 2012-2022, cộng đồng NVNONN đã quyên góp ủng hộ đóng một số xuồng chủ quyền, xây dựng một số công trình trên đảo, mua quà tặng hiện vật và nhu yếu phẩm gửi tặng các điểm đảo, nhà giàn DK1, tổng số tiền ủng hộ lên tới khoảng 26,8 tỉ đồng. Một số quà tặng hiện vật như: giàn pin năng lượng mặt trời, máy tính, máy phát điện mini, bộ máy tập thể dục đa năng, máy quay camera, tủ cấp đông, kính thiên văn, phân bón vi sinh, ô che nắng, thuốc men, nhu yếu phẩm khác…

Ảnh: UBNV.

Bên cạnh những đóng góp về vật chất, bà con còn tích cực gửi gắm tình cảm thông qua sáng tác các tác phẩm thơ, văn, truyện ngắn, truyện ký: Cuốn Truyện ký "Kiều bào với Trường Sa" của bà Hiệu Constant (Pháp), sách ảnh Biển đảo quê hương của ông Nguyễn Thanh Tòng (Pháp), Ký sự Trường Sa – Hoàng Sa của ông Etcetera Nguyễn (Mỹ), Dự án "Lịch Trường Sa, Nhà giàn DK1 - Hành trình của trái tim" đã xuất bản gần 10.000 cuốn lịch giấy và có mặt trên nền tảng số (ứng dụng AppStore và Google Play)…

Bà con cũng thành lập các diễn đàn, câu lạc bộ Trường Sa – Hoàng Sa ở nhiều quốc gia: CLB Hoàng Sa – Trường Sa tại Ba Lan (2019), CLB Trường Sa tại Đức (2017), Quỹ Vì chủ quyền biển đảo của người Việt tại Hàn Quốc (2015), CLB Hoàng Sa – Trường Sa tại Séc (2022), CLB yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp (3/2023), Hội NVN tại Udon Thani (Thái Lan) được công nhận là hội viên của CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính (3/2023), Quỹ "Hành trình của trái tim" nhằm hỗ trợ khuyến học, chăm sóc sức khỏe cho hậu phương và người lính đang làm nhiệm vụ trên biển…

Ngoài ra, bà con tăng cường nghiên cứu các biện pháp, sáng chế mới để cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sỹ trên đảo: Hội NVN tại Hàn Quốc nghiên cứu thành công máy "Chuyển độ ẩm không khí thành nước ngọt", các giống rau xanh từ Hàn Quốc chịu mặn, chịu nhiệt tốt, phù hợp với điều kiện địa lý ở Trường Sa. Hội đã trao 3 máy chuyển đổi độ ẩm không khí thành nước ngọt ở những nơi có độ ẩm cao trên 70% như đảo chìm Colin, Len Đao và nhà giàn DK1/17; 3 máy phát điện quang năng có hiệu suất cao, các giàn trồng rau thử nghiệm trên các mô hình khác nhau và các giống rau Hàn Quốc...

Nhiều hội thảo, triển lãm đã được tổ chức nhằm khẳng định tình yêu đất nước của kiều bào, góp phần tuyên truyền mạnh mẽ đến bà con các thế hệ ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế về chủ quyền biển đảo Việt Nam, chẳng hạn như: (i) triển lãm 20 bản đồ Hoàng Sa, 20 bản đồ cổ Trung Quốc và 2 sách atlas Trung Quốc giúp chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa do Việt kiều Trần Thắng sưu tầm được trưng bày tại Hội thảo quốc tế "Sự xung đột trong Biển Đông", tổ chức tại ĐH Yale, Mỹ năm 2016; (ii) Triển lãm ảnh "Trường Sa trong mắt chúng tôi" do ông Etcetera Nguyen tổ chức tại Mỹ (2012); (iii) Hội thảo về "Biển Đông và vấn đề chủ quyền của Việt Nam" và Triển lãm ảnh "Trường Sa – Nhà giàn DK1" do Ban liên lạc người Việt châu Âu "Vì biển, đảo Việt Nam" tổ chức (dự kiến ngày 10-17/6/2023)…