Kiev tan hoang sau đòn tấn công dữ dội của Nga: Đường phố bị thiêu rụi, người Ukraine mất chỗ trú ẩn

Theo phóng viên ảnh Serhii Okunev của The New Voice of Ukraine, ước tính sơ bộ, ga tàu điện ngầm Lukianivska, một nhà hàng McDonald's, trung tâm thương mại, hàng loạt tòa nhà và nhiều phương tiện khác đã bị thiệt hại nặng nề sau cuộc tấn công.

Theo truyền thông Ukraine, Nga đã sử dụng bốn tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 39 máy bay không người lái chiến đấu Shahed, cùng với nhiều UAV mồi bẫy khác để tấn công vào nhiều khu vực ở Ukraine rạng sáng 18/1, trong đó có thủ đô Kiev. Ảnh Lối vào ga tàu điện ngầm Lukianivska của Kiev bị phá hủy ngày 18/1. Ảnh: Serhii Okunev/NV

Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã chặn được hai tên lửa đạn đạo của Nga trên bầu trời Kiev. Các mảnh vỡ từ tên lửa đạn đạo bị bắn hạ đã rơi xuống quận Shevchenkivskyi, gây ra thương vong, Không quân Ukraine cho biết.

Hàng loạt vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển Kiev, Ukraine đã gióng cảnh báo không kích.

Ngoài ra, 24 máy bay không người lái của Nga cũng đã bị phá hủy ở các vùng Poltava, Sumy, Kharkiv, Cherkasy, Chernihiv, Kiev, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Kherson và Donetsk. 14 máy bay không người lái mồi bẫy của Nga đã bị radar Ukraine phát hiện nhưng không gây ra thiệt hại.

Cuộc tấn công của Nga đã phá hủy nhiều cơ sở sản xuất, làm hư hại các tòa nhà, lối vào tàu điện ngầm, xe cộ và đường ống dẫn nước chính của Kiev.

Ảnh mặt tiền nhà hàng McDonald's bị ảnh hưởng nặng nề.

Lực lượng vũ trang Ukraine cũng báo cáo một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Zaporizhzhya gây thiệt hại cho các tòa nhà và xe cộ. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Nước tràn ngập đường phố Kiev do đường ống nước chính bị hư hại. Một số xe ô tô thậm chí bốc cháy trong cuộc tấn công.

Theo Cơ quan Quản lý Quân sự Thành phố Kiev (KMVA), bốn người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tại quận Shevchenkivskyi, lối vào ga tàu điện ngầm Lukianivska đã bị hư hại và nhà ga này tạm thời bị đóng cửa không cho ra vào, Thị trưởng Vitalii Klitschko cho biết.

Các nhân viên cứu hộ Ukraine hiện đang nỗ lực giải quyết hậu quả của cuộc không kích của Nga hôm 18/1.

Một số ô tô bị bốc cháy, hư hỏng nặng.