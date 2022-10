Đại biểu cắt băng khánh thành nhà mẫu dự án Khu đô thị Mega City

Đây là những công trình tiện ích trọng điểm được Kim Oanh Group đẩy mạnh đầu tư nhằm biến Mega City trở thành một khu đô thị hiện đại, đáng sống ngay trung tâm TX.Bến Cát, Bình Dương.

Xây dựng hệ thống trường học liên cấp INschool

Ngày 6/10, Kim Oanh Group đã ký kết hợp tác cùng Công ty cổ phần Liên kết Quốc tế (Interlink Education) xây dựng hệ thống trường học liên cấp INschool. Công trình có quy mô lên đến hơn 1,6 ha, được đầu tư đồng bộ với các trang thiết bị hiện đại và chương trình học tiên tiến của nước ngoài.

INschool tại Mega City hứa hẹn sẽ là một trong những ngôi trường hiện đại nhất tại Bình Dương, mang đến môi trường học tập và phát triển toàn diện cho khoảng 2.000 học sinh từ mầm non đến lớp 12.

Đại diện Kim Oanh Group và Công ty cổ phần Liên kết Quốc tế Interlink ký kết chuyển giao chuyên môn và phương pháp giáo dục

Dự kiến tháng 4/2023 sẽ chính thức khởi động tuyển sinh năm học đầu tiên với số lượng ban đầu khoảng 600 học sinh. Công trình này đã hiện thực hóa cam kết của Kim Oanh Group về việc tạo ra môi trường giáo dục cho cư dân dự án Mega City, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Được biết, Interlink Education là một trong những tổ chức giáo dục uy tín, là thương hiệu giáo dục nằm trong "Top 100 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam" và là đại diện chính thức của hơn 10 tổ chức giáo dục và hơn 1.000 trường đại học, cao đẳng tại Mỹ, Úc, Canada và Singapore. Việc Kim Oanh Group bắt tay hợp tác cùng Interlink Education còn mở ra bước phát triển mới đầu tư giáo dục tại các dự án bất động sản của Kim Oanh Group.

Tuyến công viên ven sông Thị Tính dài 1,2km

Không chỉ hợp tác xây dựng trường học liên cấp chất lượng, Kim Oanh Group còn khởi công xây dựng tuyến công viên dài 1,2km ven sông Thị Tính với diện tích khoảng 4,88ha. Đây là công viên sinh thái đa chức năng lớn nhất Bến Cát, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí hàng đầu cho cư dân Mega City cũng như người dân quanh khu vực.

Lãnh đạo Kim Oanh Group và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công viên ven sông Thị Tính

Các hạng mục chính của công viên bao gồm quảng trường, tháp vọng cảnh, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục, đồi cỏ, lối dạo bộ, khu trượt ván, vườn nghỉ chơi cờ, cà phê sân vườn… Tất cả được thiết kế hiện đại, hài hòa với cảnh quan chung của Khu đô thị Mega City. Sau khi hoàn thành, công viên sẽ được đưa vào sử dụng và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, cả hai công trình công viên ven sông Thị Tính và trường liên cấp INschool sẽ giúp nâng tầm diện mạo toàn khu đô thị, nâng cao chất lượng đời sống cư dân Mega City vừa có những đóng góp lớn giúp gia tăng giá trị của bất động sản. Ngoài ra, Mega City còn có công viên trung tâm Mega Park 1,2ha và tương lai sẽ được bổ sung thêm trung tâm thương mại Mega Mall quy mô lớn bậc nhất tại Bến Cát.

Đặc biệt, Mega City còn hưởng lợi lớn từ dự án Cầu Đò 2, nối từ đường ĐT 748 băng ngang trục chính khu đô thị và kết nối vào quốc lộ 13. Hiện nay, Cầu Đò 2 đang thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Khi đó, tuyến đường chính xuyên tâm Khu đô thị Mega City sẽ biến thành trục thương mại chiến lược của Bến Cát, nơi hội tụ các tiện ích và dịch vụ cao cấp nhất.

Toàn cảnh Khu đô thị Mega City do Kim Oanh Group phát triển.

Mega City là một trong những dự án lớn nhất của Kim Oanh Group với quy mô lên đến hơn 50ha được công bố vào năm 2017. Sau thời gian ngưng trễ vì nhiều lý do khách quan như chính quyền điều chỉnh quy hoạch, dịch Covid 19 bùng phát, hiện tại pháp lý dự án đã cơ bản hoàn chỉnh. Chủ đầu tư dự kiến khoảng cuối năm nay sẽ ra sổ riêng từng sản phẩm cho khách hàng.

Để hâm nóng thị trường cũng như tiếp tục giới thiệu những cơ hội an cư – đầu tư hấp dẫn tại Khu đô thị Mega City, Kim Oanh Group công bố dự án RichHome3 với 270 sản phẩm căn nhà ở xã hội được đầu tư bài bản và chất lượng nằm trong tổng thể Khu đô thị Mega City. Nhờ đó, cư dân RichHome3 hưởng trọn tiện ích của toàn Khu đô thị Mega City cũng như cộng hưởng những tiện ích đẳng cấp khu vực trung tâm Bến Cát. Đặc biệt, dự án đã hoàn thiện 100% về pháp lý và được hỗ trợ gói vay lãi suất ưu đãi 4.8% giúp khách hàng dễ dàng sở hữu.

Ngoài ra, tại sự kiện, Kim Oanh Group đã chính thức khai trương nhà mẫu dự án Mega City. Với sự đầu tư chuẩn mực và trau chuốt từng chi tiết, nhà mẫu dự án sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị, giúp khách hàng hình dung chân thực nhất về phong cách thiết kế cũng như không gian sống chuẩn mực trong tương lai tại dự án Mega City.



Trên thực tế, từ khi bắt đầu triển khai dự án, Kim Oanh Group đã dồn mọi nguồn lực đẩy mạnh đầu tư hệ thống hạ tầng và tiện ích với mục tiêu kiến tạo một không gian sống đẳng cấp và là sản phẩm đầu tư giàu tiềm năng cho khách hàng.

Đến nay, bóng dáng của một khu đô thị sầm uất đang dần hiện hữu khi toàn bộ hạ tầng của Mega City gần như đã hoàn thành. Các tuyến đường nội bộ đã trải nhựa thẳng tắp, trồng cây xanh; hệ thống điện – nước, công viên, khu vui chơi trẻ em… cũng đã thi công chỉn chu. Nhiều cư dân đã bắt đầu tiến hành xây nhà sinh sống, phát triển sự nghiệp.

"Mega City là dự án quy mô khu đô thị đầu tiên của Kim Oanh Group triển khai. Dù gặp một số thách thức do thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, cũng như ảnh hưởng bởi việc thay đổi quy hoạch của địa phương nhưng đến thời điểm này mọi khó khăn đều đã được tháo gỡ. Kim Oanh Group cam kết sẽ tiếp tục tập trung đầu tư tốt nhất cho dự án với mong muốn Mega City sẽ trở thành một điểm nhấn của thành phố Bến Cát tương lai. Song song đó, chúng tôi cũng đang làm thủ tục ra sổ cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Điều này một lần nữa chứng minh Kim Oanh Group luôn giữ vững uy tín và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng bằng mọi giá", bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group chia sẻ.

Không chỉ được đầu tư bài bản về hạ tầng và tiện ích, Mega City còn sở hữu vị trí chiến lược ngay trung tâm Bến Cát, bao quanh là các trục giao thông huyết mạch kết nối xuyên suốt toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: Quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT 748, ĐT 749, đường 2/9, Vành đai 4… Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích tại đây cũng rất đa dạng, từ Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bến Cát, chợ Bến Cát, chợ An Điền, Bệnh viện Đa khoa Bến Cát cho đến hệ thống trường học từ mầm non đến đại học. Đây cũng là lý do khiến thị trường bất động sản Bến Cát luôn sôi động.

Với loạt ưu điểm vượt trội, hiện khách hàng của Mega City đã có thể thu về lợi nhuận gấp đôi, gấp ba. Cụ thể, mức giá bán ban đầu của Mega City chỉ khoảng 450 triệu/nền thì nay đang giao dịch từ 900 triệu đến 1,4 tỷ/nền. Sắp tới, khi Bến Cát lên thành phố vào năm 2025 cùng định hướng kết hợp với thành phố mới Bình Dương hình thành lõi trung tâm vùng đô thị thông minh Bình Dương, giá trị của Mega City chắc chắn sẽ tăng cao hơn nữa.