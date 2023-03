Kinh tế biến động, cơ hội nào cho người kinh doanh vận tải?

Để thích ứng với điều này, đã có rất nhiều chuyển dịch trong việc đầu tư logistic, từ thay đổi mặt hàng vận chuyển, quy mô kinh doanh đến các tiêu chí lựa chọn mua xe nhiều thận trọng.

Linh hoạt để thích nghi

Các doanh nghiệp vận tải ngày càng thận trọng hơn trong việc lựa chọn mẫu mã và thương hiệu xe đảm bảo chất lượng. Ảnh Suzuki.

Thay đổi mặt hàng chuyên chở đang là một trong những giải pháp phổ biến mà cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải áp dụng. Vì dù bức tranh tổng thể nền kinh tế khá khó khăn, tuy nhiên nhu cầu vận chuyển hàng hóa đặc biệt là hàng cồng kềnh như đồ nội thất hoặc hàng tiêu dùng nhanh, hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc men,… vẫn ở mức ổn định.

Để thực hiện được điều này, các doanh nghiệp cần có phương tiện phù hợp về tải trọng, thùng xe có thể linh hoạt đáp ứng được các mặt hàng khác nhau và "đối mặt" với yếu tố thời tiết. Đặc biệt, môi trường độ ẩm cao tại Việt Nam đòi hỏi xe phải được làm từ các loại vật liệu tốt, chẳng hạn như thép không gỉ kết hợp sơn tĩnh điện, như trên Suzuki Carry Truck.

Dòng Suzuki Super Carry đã gắn bó với thị trường Việt suốt 27 năm và liên tục dẫn đầu doanh số thị trường xe tải. Ảnh Suzuki.

Bên cạnh đó, xe tải nhỏ, gọn gàng về kích thước và đa dạng loại thùng giống Suzuki Carry Truck mang lại nhiều cơ hội vận chuyển hơn tải trung, thùng dài nhờ gắn liền với nhu cầu sử dụng hàng ngày, của cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Trong bối cảnh lãi vay ngân hàng chưa thể hạ nhiệt thì chi phí đầu tư 1 chiếc xe tải nhẹ dưới 1 tấn của Suzuki cũng rất hấp dẫn, được chú ý nhiều hơn.

Đứng vững nhờ thực lực

Cùng mức tải trọng khoảng 1 tấn, nhưng không phải cái tên nào cũng đạt mức tăng trưởng dương mạnh mẽ cho cả giai đoạn 2022-2023. Theo số liệu bán hàng 01/2023 từ VAMA, các dòng xe tải Carry của Suzuki vẫn là cái tên nằm ở vị trí đầu bảng. Lý giải vấn đề này, có thể kể đến các yếu tố sau.

Ở đầu vào, khó khăn, thách thức lớn nhất là giá xăng dầu tăng. Nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh lựa chọn phương tiện chuyên chở của Suzuki sẽ giúp tiết kiệm được phần lớn chi phí bỏ ra. Cụ thể, xe tải nhẹ Suzuki Carry Truck có mức tiêu hao chỉ khoảng 6-7 lít/100km (hỗn hợp) ở điều kiện đủ tải, chỉ tương đương một chiếc xe du lịch.

Trong 5 năm sử dụng, ước tính khoảng 160.000km, xe tiết kiệm gần 30 triệu đồng chi phí nhiên liệu so với các xe cùng phân khúc. Ảnh Suzuki.

Chất lượng cùng năng lực vận hành là yếu tố không thể bỏ qua. Xe tải nhỏ Suzuki được đánh giá cao bởi sự bền bỉ từ động cơ F10A, đến khung sườn và các chi tiết linh kiện. Chính điều này giúp người dùng tiết kiệm không ít chi phí sửa chữa cho các hỏng hóc thường gặp ở các xe "hàng nhái" kém chất lượng khác. Khung sườn bền bỉ, vững chắc với vật liệu thép, kết hợp sơn tĩnh điện đem đến cho xe khả năng thích nghi ở cả những môi trường vận hành khắc nghiệt, như các công trình xây dựng cần đòi hỏi tính ổn định và cân bằng. Trong khi các mẫu xe tải Trung Quốc hoặc lắp ráp không chuyên nghiệp dễ gặp hiện tượng bục gỉ và vặn xoắn khung sườn chỉ sau 1-2 năm.

Bền bỉ, tiết kiệm, vận hành êm ái nên xe tải Suzuki giữ giá tốt so với mặt bằng các mẫu xe cùng phân khúc.

Đầu tư đúng, vượt bão nhanh

Tháng 3 là thời điểm thích hợp cho việc đầu tư một chiếc xe thương mại để bắt đầu kế hoạch kinh doanh nhiều ngành nghề. Nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, tâm lý đầu tư thận trọng "trứng để nhiều tổ" nên việc đầu tư tải nhẹ chất lượng (dưới 1 tấn) sẽ an toàn, ít rủi ro hơn so với đầu tư tải lớn hay xe tải sao chép công nghệ Nhật. Cụ thể, với những chiếc xe tải Trung Quốc, tuy giá mua ban đầu rẻ nhưng trong quá trình sử dụng dễ hư hỏng vặt, khoảng 1-2 năm thì mất giá hoàn toàn. Trong khi đó, Suzuki Carry Truck với lợi thế về độ bền, ít hỏng hóc, các chủ xe có thể khấu hao chi phí mua xe chỉ sau khoảng 1 năm nếu tính trên thu nhập khoảng 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng.

Chương trình khuyến mãi dành cho cho các dòng xe thương mại của Suzuki trong tháng 3. Ảnh Suzuki.

Hiện nay, Suzuki đang triển khai chương trình khuyến mãi tháng 3 với mức ưu đãi cho Carry Truck và các dòng xe thương mại khác lên đến 30 triệu đồng, trong đó bao gồm cả mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu, hoặc lãi suất vay 0% trong 18 tháng đầu. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ hotline miễn phí 1900 6950 hoặc tìm hiểu thông tin tại đây.