Kinh tế nóng nhất: Giá xăng dầu chiều nay tăng đợt cuối năm?

Giá xăng dầu hôm nay 25/12: Xăng chiều nay tăng đợt cuối trong năm?

Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 16/12 cho biết, bình quân RON 92 giá 86,87 USD một thùng, RON 95 ở mức 89,3 USD một thùng. Mức giá này tăng khoảng 4% so với kỳ điều chỉnh trước đó.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP.HCM, giá sản phẩm này trên thế giới đã quay đầu và duy trì đà tăng vài ngày gần đây dù bị tác động bởi tác nhân Omicron. Do đó, vào kỳ điều hành ngày thứ Bảy, giá xăng có thể tăng nhẹ.

"Theo tính toán của chúng tôi, nếu không sử dụng hoặc trích Quỹ bình ổn, giá xăng sẽ tăng 500-600 đồng một lít, còn dầu là 300 đồng", vị này nói. Trường hợp nhà điều hành trích Quỹ, giá xăng sẽ chỉ tăng khoảng 200-300 đồng một lít, còn giá dầu sẽ được giữ nguyên.

Giá xăng dầu hôm nay 25/12: Xăng chiều nay tăng đợt cuối trong năm?. Ảnh: CT

Như vậy, nếu đúng như dự báo, đây là đợt tăng giá xăng dầu trong nước cuối cùng trong năm, sau 2 lần giảm giá liên tiếp. Trước đó, tại kỳ điều chỉnh ngày 10/12, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm khá mạnh, từ 730 - 1.100 đồng/lít. Tính hết năm, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng tới 18 lần, giảm 5 lần và giữ nguyên 3 lần.

Sáng 25/12, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến như sau: Xăng E5 RON92 không cao hơn 22.082 đồng/lít; xăng RON95 22.801 đồng/lít; dầu diesel 17.334 đồng/lít; dầu hỏa 16.322 đồng/lít; dầu mazut 15.745 đồng/kg. Mức giá này được áp dụng từ ngày 10/12.

Tài sản của các tỷ phú Việt vẫn tăng mạnh bất chấp dịch Covid-19

Vào những ngày cuối năm 2021, Tạp chí Forbes vừa có cập nhật mới tài sản các tỷ phú Việt.

Tính đến ngày 24/12/2021, Việt Nam vẫn có 6 tỷ phú nằm trong bảng xếp hạng tỷ phú USD của thế giới. Thực tế đây đều là những khuôn mặt quen thuộc, và chưa có thêm tỷ phú USD người Việt mới nào xuất hiện.

Chân dung 6 tỷ phú USD của Việt Nam trong danh sách của Forbes 2021. Ảnh: VOV

Trong bảng xếp hạng Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup vẫn dẫn đầu là tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam. Tính đến ngày 24/12, tài sản của ông Vượng đạt 7,5 tỷ USD, xếp thứ hạng 344 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Cũng trong lần cập nhật mới này, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 39 triệu USD. Trong năm qua, dù dại dịch, nhưng các công ty dưới quyền quản lý của ông đều lãi lớn. Đặc biệt, hãng ô tô Việt VinFast do ông Vượng sáng lập đã tạo ra tiếng vang đình đám khi đã phát triển thành công ô tô điện.

Người giàu thứ 2 của Việt Nam trong bảng xếp hạng tỷ phú Forbes là ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoà Phát hiện đang nắm giữ tổng tài sản 3,1 tỷ USD. Hiện ông Long xếp thứ hạng 1.444 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Năm 2021 là thời điểm ông Long thắng lớn trong ngành thép, do đó, năm nay tài sản của ông có thêm 75 triệu USD.

Theo Forbes, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank trong năm 2021 có thêm 24 triệu USD và hiện có 2,6 tỷ USD, xếp thứ 1.931.

Người phụ nữ duy nhất đạt danh hiệu tỷ phú USD vẫn là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc hãng hàng không VietJet. Dù ngành hàng không chịu ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch nhưng trong năm 2021, bà Thảo vẫn có thêm 2 tỷ USD. Hiện bà Thảo có tổng tài sản 2,5 tỷ USD, xếp thứ hạng 1.111.

Tỷ phú USD tiếp theo là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan với tổng tài sản là 2,2 tỷ USD, xếp thứ hạng 2.378. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch tập đoàn ô tô Trường Hải có thêm 1,6 triệu USD trong năm nay với tổng tài sản là 1,6 tỷ USD, xếp thứ hạng 1.931.

Giá cà phê hôm nay 25/12: Duy trì đà tăng, cao nhất là 41.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (25/12) tiếp đà tăng tại các địa phương trọng điểm trong nước. Hiện tại, mức giá cao nhất theo ghi nhận là 41.700 đồng/kg. Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 9h, giá cà phê tiếp tục nhích nhẹ 100 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 40.900 đồng/kg. Tiếp đến là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông cùng ghi nhận mức 41.600 đồng/kg. Tương tự, giá thu mua cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 41.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 25/12: Duy trì đà tăng, cao nhất là 41.700 đồng/kg. Ảnh: DV

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.462 USD/tấn sau khi tăng 0,65% (tương đương 16 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 231,20 US cent/pound, giảm 1,01% (tương đương 2,35 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h15 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê thế giới trong tháng 11 tiếp tục tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 78% so với cùng kỳ năm 2020, lên mức cao nhất trong 10 năm qua kể từ sau mức trung bình 213 US cent/pound đạt được vào tháng 9/2011.

Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung, bên cạnh tình trạng tắc nghẽn tại các cảng quốc tế được dự đoán có thể kéo dài tới năm sau.

Trong niên vụ cà phê 2020-2021 (từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,81 triệu tấn, giảm 10,6% so với niên vụ 2019-2020 do ảnh hưởng của thời gian giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết không thuận lợi khi Vành đai cà phê Thái Bình Dương xuất hiện mưa nhiều, gây bất lợi cho nhiều quốc gia sản xuất, trong khi lại gây khô hạn cho vùng trồng cà phê arabica chính ở phía Đông Nam Brazil.

Xu hướng tăng kể từ khi bắt đầu niên vụ cà phê 2020-2021 đang cho thấy sự phục hồi của giá cà phê thế giới sau 4 năm liên tiếp duy trì ở mức thấp, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong điều kiện thị trường tổng thể.