Kinh tế nóng nhất: Lãi suất ngân hàng nào cao nhất trong tháng 10?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất trong tháng 10?

Bước sang tháng 10, một số ngân hàng có sự điều chỉnh tăng, giảm nhẹ lãi suất huy động so với tháng trước.

Đơn cử, ngân hàng ACB giảm lãi suất tại các kỳ hạn từ 1-36 tháng trong tháng 10, với mức giảm từ 0,1% so với tháng trước. Ngân hàng VIB điều chỉnh giảm 0,2%/năm lãi suất tiền gửi tại hầu hết các kỳ hạn.

Trong tháng 10 này, ngân hàng Techcombank có sự điều chỉnh tăng, giảm trái chiều tại các kỳ hạn so với đầu tháng trước. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đều tăng 0,1%; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,15%; kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng tăng 0,1%; kỳ hạn 12 tăng 0,1%. Còn kỳ hạn 6 tháng lại giảm 0,2%; các kỳ hạn từ 7-11 tháng giảm 0,1%. Các kỳ hạn từ 13-35 tháng không đổi so với tháng trước.

Ngân hàng Eximbank cũng có sự điều chỉnh tăng, giảm tại đa số kỳ hạn so với tháng trước. Trong đó, các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng được tăng lần lượt là 0,1%, 0,15% và 0,2%. Còn lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng lại giảm tới 0,4 điểm %, xuống còn 5,1%/năm. Các kỳ hạn từ 7-11 tháng được giảm 0,1%. Kỳ hạn 12 tháng được giảm 0,2%. Các kỳ hạn từ 15-36 tháng giảm 0,1%.

Trong khi đó, hầu hết ngân hàng đều cơ bản duy trì mức lãi suất huy động như trong tháng trước. Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 1-36 tháng của các ngân hàng trong tháng 10 dao động từ 2,5-7,1%/năm.

Lãi suất huy động tiếp tục giảm.

Theo biểu lãi suất tại hơn 30 ngân hàng vào ngày 10/10, mức lãi suất cao nhất trên thị trường tiền gửi hiện nay là 7,1%/năm, thuộc về hai ngân hàng Techcombank và ACB. Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất này tại Techcombank, khách hàng cần có 999 tỷ đồng trở lên và gửi 12 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ. Còn tại ACB, mức lãi suất này được triển khai cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi từ 30 tỷ đồng trở lên.

Đứng ở vị trí thứ hai là MSB với mức 7%/năm, điều kiện khách hàng gửi số tiền từ 200 tỷ đồng trở lên tại hai kỳ hạn là 12 tháng và 13 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng có lãi suất hấp dẫn, như: LienVietPostBank (6,99%/năm), MBBank (6,9%/năm), Ngân hàng Việt Á (6,9%/năm), SCB (6,8%/năm), CBBank (6,7%/năm)...

Lượng tiền gửi vào ngân hàng thấp nhất trong gần 10 năm qua. Ảnh: TL

Ở từng kỳ hạn, lãi suất huy động giữa các ngân hàng có sự chênh lệch khá lớn.

Cụ thể, với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm tại quầy ở mức 2,5-4%, GPBank là ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất. Tại kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất huy động gửi tại quầy được niêm yết trong khoảng 3,2-4%, cao nhất vẫn là GPBank. Với kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất huy động tại quầy từ 4-6,25%, vị trí dẫn đầu là CBBank. Kỳ hạn 9 tháng, lãi suất huy động tại quầy dao động quanh mức 4-6,35%, cao nhất vẫn là CBBank.

Còn đối với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất huy động tại quầy là 4,85-6,8%, đứng đầu là SCB. Tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất huy động tại quầy quanh mức 5,1-6,6%; Bắc Á Bank, CBBank và Kiên Long Bank là 3 ngân hàng cùng giữ mức lãi suất cao nhất. Với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất huy động tại quầy trong khoảng 5,5-6,8%, SCB có mức lãi suất tốt nhất.

Với các kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, các ngân hàng đưa ra mức lãi suất huy động quanh mức 5,1-7%. VRB ở vị trí quán quân về lãi suất huy động ở các kỳ hạn này.

Giá dầu lập đỉnh mới, trên 85 USD/thùng

Giá dầu thô tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục mới, trên 85 USD/thùng do dự báo tình trạng thiếu cung sẽ còn kéo dài trong vài tháng tới do giá khí đốt và than cùng tăng cao dẫn đến tình trạng chuyển đổi sang sử dụng các sản phẩm dầu.

Giá dầu Brent kỳ hạn tham chiếu chiều 15/10 theo giờ Việt Nam tăng vọt lên 85,10 USD/thùng, tính chung cả tuần tăng 3%, là tuần tăng thứ 6 liên tiếp. Dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cùng thời điểm cũng tăng lên 82,12 USD/thùng, tính chung cả tuần tăng 3,5% và là tuần tăng thứ 8 liên tiếp.

Giá dầu lập đỉnh mới, trên 85 USD/thùng. Ảnh: CafeF

Trong báo cáo hằng tháng về thị trường dầu mỏ, IEA đã nâng mức dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay và năm 2022. "Giá dầu đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua do sự thiếu hụt khí đốt tự nhiên, LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) và than làm tăng nhu cầu về dầu mỏ, và điều này có thể khiến thị trường thiếu hụt ít nhất là đến cuối năm nay. Giá than và khí đốt ở mức cao kỷ lục, cũng như tình trạng thiếu điện sinh hoạt đang thúc đẩy ngành điện lực và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng chuyển sang dùng dầu để thắp sáng và sản xuất", báo cáo của IEA cho biết.

Theo IEA, nguồn cung dầu thế giới dự kiến sẽ tăng mạnh trong tháng 10 này, do sản lượng của Mỹ đã dần phục hồi sau khi bão Ida làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động khai thác dầu ở Vịnh Mexico cuối tháng 8 vừa qua. Nguồn cung cũng đang tăng lên khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC + tiếp tục nới lỏng việc cắt giảm sản lượng.

Giá các loại năng lượng đang tăng như "nổi loạn". Trước hết là giá khí đốt đang tăng vọt trong bối cảnh Bắc bán cầu bắt đầu bước vào mùa Đông, tăng thêm áp lực lạm phát và làm dấy lên lo ngại rằng điều này có thể gây tổn hại tới các nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tiếp theo đó, những ngày gần đây, giá dầu thô cũng đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua. IEA cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu hiện được dự báo sẽ tăng lên 96,3 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhiều hơn 5,5 triệu thùng so với dự báo trước đó. Cơ quan này cũng nâng mức dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu thêm 3,3 triệu thùng/ngày trong năm tới.

VietBank miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị (HĐQT) VietBank đã có quyết định về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc.

Theo đó, HĐQT VietBank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của HĐQT.

HĐQT Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10 (Ảnh: Vietbank)

Ông Lê Huy Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng như: Giám đốc Vùng và Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội - Ngân hàng ACB, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Á. Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank từ năm 2017 với vị trí Phó Tổng giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc và đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc VietBank từ tháng 3.

Đồng thời, để đảm bảo việc điều hành hoạt động kinh doanh của VietBank được liên tục, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc VietBank.

Ông Nguyễn Hữu Trung tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto - Canada. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như: Giám đốc điều hành Bank of Montreal, Canada, Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada, Cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban dự án Brass - hỗ trợ Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước triển khai Chương trình giám sát từ xa về Basel 2 cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2021, ông Trung được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 và được HĐQT VietBank bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm thành viên Hội đồng quản trị.