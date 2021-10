Kon Tum: Lũ cuốn sập cầu, thầy cô phải bế từng em học sinh qua suối đến trường

Các thầy giáo trường Tiểu học Mường Hoong bế từng em học sinh vượt qua con suối đang chảy xiết để đến trường

Ngày 21/10, ông Lê Bá Thế- Chủ tịch UBND xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ hôm 16-17/10, mực nước trên suối Đăk Môm dâng cao và chảy xiết đã làm sập mố vai và thành cầu Đăk Môm 2 (thuộc thôn Đăk Rế), gây chia cắt hơn 200 hộ dân thuộc 5 thôn của xã.



Một thầy bên dưới, một thầy bên trên cây cầu bị trôi mố đưa từng em học sinh qua suối an toàn (Ảnh: NDCC)

Sự cố sập cầu này cũng khiến cho việc đến trường của hàng trăm em học sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT của xã gặp khá nhiều khó khăn.

Thầy giáo Phạm Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Mường Hoong cho biết, ước tính có gần 90 em học sinh của trường không thể qua lại được do sự cố cầu sập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã phân công 2 thầy giáo túc trực tại đây để hỗ trợ, đưa đón các em qua cầu một cách an toàn để đến trường cũng như lúc về nhà. Các thầy sẽ túc trực vào khoảng 6h30 sáng và 11h trưa, còn buổi chiều sẽ túc trực vào 13h và 16h.



Bên dưới cây cầu bị cuốn trôi một phần là suối sâu và nước chảy xiết (Ảnh: NDCC)

Về phương án khắc phục sự cố sập cầu này, ông Lê Bá Thế cho biết, trước mắt UBND xã sẽ làm một chiếc cầu ván tạm thời để người dân trong xã và các em học sinh lưu thông qua lại. "UBND xã cũng đã báo cáo lên cấp trên để xin kinh phí khắc phục sự cố cầu sập nhằm sớm đảm bảo nhu cầu đi lại cho hơn 200 hộ dân này", ông Thế thông tin.

Việc bế từng em học sinh qua suối có thể còn kéo dài do việc xây lại mố cầu chưa được tiến hành (Ảnh: NDCC)

Được biết, cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, các tuyến đường liên thôn của xã Mường Hoong bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể, tuyến đường liên thôn Dên Prông bị nước xói sạt lở khoảng 10m, đường thôn Đăk Bễ đi thôn Lan Đung cũng đã bị đứt đường.

UBND huyện Đăk Glei đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai khắc phục tạm thời nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn xã, đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm để người dân biết, phòng tránh tai nạn.