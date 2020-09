KỲ Lạ: Trùm phát xít Adolf Hitler cũng nghe nhạc Do Thái?

Tạp chí Der Spiegel của Đức hồi năm 2007 cho biết con gái vị sĩ quan tình báo quân sự Liên Xô trong Thế chiến II Lev Bezymenski đã công bố bộ sưu tập của mình gồm khoảng 100 đĩa hát do cha bà lấy từ trụ sở Đức Quốc xã ở Berlin, khi thành phố này rơi vào tay Hồng Quân năm 1945.



Trùm phát xít Adolf Hitler.

Bên cạnh những đĩa nổi tiếng có thể đoán trước như khúc dạo đầu “The Flying Dutchman” của nhà soạn nhạc được Hitler yêu thích Richard Wagner, bộ sưu tập trên còn gồm tác phẩm của những nhà soạn nhạc Nga, một dân tộc vốn bị tư tưởng Quốc xã coi là “chưa giống con người”.

Ngoài ra còn có tác phẩm “Boris Godunov” của Modest Mussorgsky do giọng nam trầm người Nga Fyodor Shalyapin thể hiện, một album các tác phẩm của nhà soạn nhạc Tchaikovsky do nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Bronislaw Huberman (1882-1947), một người Do Thái Ba Lan, độc tấu.

Nghệ sĩ vĩ cầm Do Thái Bronislaw Huberman. Ảnh: Hubermaninfo.

Các tác phẩm của những nhạc sĩ Nga khác như Sergei Rachmaninov và Alexander Borodin cũng xuất hiện trong bộ sưu tập trên. Bên cạnh đó là đĩa của nghệ sĩ dương cầm Do Thái người Áo Artur Schnabel. Gia đình Schnabel đã rời nước Đức khi Hitler bắt đầu nắm quyền và trở thành công dân Mỹ năm 1944.

Tờ Der Spiegel dẫn lời con gái của nhà tình báo Bezymenski cho biết: “Tôi đã phát hiện ra điều kỳ cục trong số đĩa nói trên. Hàng triệu người Slavơ và Do Thái đã phải chết vì hệ tư tưởng về chủng tộc của Quốc xã”.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ số đĩa hát vốn thuộc sở hữu của ai và bản thân Hitler có thực sự nghe chúng hay không, cũng như việc số đĩa được tìm thấy tại đâu trong trụ sở của Quốc xã ở Berlin vào năm 1945. Der Spiegel cho công bố bức ảnh một đĩa hát có nhãn màu xanh “Trụ sở của lãnh tụ Quốc xã” cùng số hiệu kiểm kê.

Cô con gái nhà tình báo Xô Viết chỉ tình cờ phát hiện ra số đĩa vốn được cất trên gác mái ngôi nhà kiểu nông thôn của gia đình ở ngoại ô Matxcơva, năm 1991. Ba năm trước, bà đã thuyết phục cha viết về bộ sưu tập này. “Đây là những đĩa nhạc cổ điển do các dàn nhạc tốt nhất ở châu Âu và Đức cùng với những nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng thời đó trình diễn. Điều làm tôi ngạc nhiên là âm nhạc Nga cũng nằm trong số này”, bà bày tỏ.

Bản thân nhà tình báo năm xưa, ông Lev Bezymenski, cũng là một người Do Thái và ông thường nghe các bản nhạc lấy từ Berlin. Một số hiện bị xước và vỡ nhưng hầu hết đều được bảo quản tốt. Ông cho biết thỉnh thoảng cũng cho các nhạc sĩ Nga mượn đĩa của mình.

Sau chiến tranh, ông Bezymenski trở thành sử gia và một giáo sư của Học viện quân sự Matxcơva. Ông mới qua đời hồi tháng 6 vừa qua, thọ 86 tuổi. Cô con gái ông hiện vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với bộ sưu tập đĩa đặc biệt của cha.