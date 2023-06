Kỷ luật gần 80 cán bộ trong cơ quan phòng chống tham nhũng

Trình bày báo cáo tại hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (ngày 19/6), ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết:

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, các Ban Chỉ đạo cấp chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo) đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ông Võ Văn Dũng- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ảnh TTXVN

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gần gấp 3 lần so với trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm ở từng địa phương.

Có 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được đưa vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 530 vụ án với 1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 15 tổ chức Đảng; gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhưng có sai phạm về tham nhũng, tiêu cực. Việc này đã thực hiện nghiêm chủ trương xử lý "không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh TTXVN

Vẫn theo ông Võ Văn Dũng, không ít địa phương đã học tập, vận dụng các cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Trung ương áp dụng cho quá trình phối hợp ở địa phương đem lại hiệu quả cao.

"Cơ chế phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc theo "5 cấp độ", cơ chế "tài liệu, chứng cứ rõ đến đâu xử lý đến đó" được nhiều địa phương áp dụng", Phó Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nói.

Vì vậy đã tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất được chủ trương, định hướng xử lý đối với nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc, quan điểm xử lý còn khác nhau.

"Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo sau 1 năm đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trước đây", ông Võ Văn Dũng cho biết.