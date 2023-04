Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mỳ phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Lăng Bác vào các dịp lễ lớn (như: dịp 30/4 - 1/5; Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Quốc khánh 2/9), năm nay, Sở Du lịch Hà Nội dự kiến sẽ tặng 80.000 suất quà gồm: (01chai nước và 01bánh mỳ) hoặc ( 01 hộp sữa và 01 bánh mỳ) cho du khách đến viếng Lăng Bác.

Đây là một trong những sự kiện thường niên, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm của người Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm Thủ đô. Đồng thời, cũng là hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn" đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Du khách chen chân tại phố cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm) chờ đếm ngược năm 2023. Ảnh: Huy Hoàng

Sở du lịch Hà Nội tặng quà 80.000 suất quà miễn phí cho du khách tham quan Lăng Bác kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, trong những ngày diễn ra kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, Sở đã gửi công văn tới các Bộ, Ban ngành, các địa phương, quận huyện, thị xã Thủ đô với nội dung yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô.

Cụ thể, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, khu vui chơi giải trí và các khu vực tập trung khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu các UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng chuyên môn phụ trách về du lịch, các đơn vị chức năng liên quan chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch; Đảm bảo an toàn cho khách, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định và khuyến cáo của ngành Y tế.

Du khách nước ngoài thưởng thức phở tại phố cầu Gỗ. Ảnh: Huy Hoàng

Kiểm soát giá dịch vụ du lịch, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung.

Phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch. Bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách, đặc biệt tại các cơ sở ưu trú du lịch, đơn vị vận chuyển khách, các khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ khách, các trung tâm mua sắm, cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn…