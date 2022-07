Cụ thể 7 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,62 triệu lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 425,9 nghìn lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 10,2 triệu lượt khách, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Du khách quốc tế hào hứng chụp ảnh, check-in tại phố cà phê đường tàu, ngày 26/7/2022 Ảnh: Thanh Tùng

Con số khởi sắc: 6,15 nghìn tỷ đồng chỉ riêng tháng 7, Du lịch Hà Nội

Tính riêng tháng 7/2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,94 triệu lượt khách (tháng 7/2021 đạt 17 nghìn lượt khách). Trong đó, khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt khách; khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 141 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6,15 nghìn tỷ đồng.

Về công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt khoảng 41.7%, giảm 1.2 % so với tháng 6/2022 và tăng 17.8 % so với cùng kỳ năm 2021; ước 7 tháng đầu năm 2022 công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt khoảng 31.7%, tăng 7.8% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Sở du lịch Hà Nội, hiện nay trên địa bàn có 26 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 34 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 8 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Hà Nội với hầm chui phố Trần Duy Hưng, rợp bóng cây dây leo xanh Ấn Độ, trông thật đẹp mắt. Ảnh: Phạm Hưng

Đại diện Sở du lịch Hà Nội cho biết, nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội sau thời gian dài các hoạt động du lịch tạm dừng, Sở đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện du lịch như: Tour du lịch Đêm thiêng liêng của Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, Chương trình Chợ phiên vùng cao phía Bắc của Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Tour xe bus 2 tầng – Hanoi City Tour khám phá phố phường Hà Nội, Tour đi bộ "Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội"; Tour xe đạp khám phá nhiều cung đường mới trong nội thành và ngoại thành Hà Nội; khai thác trở lại tour đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long"; tour "Dấu chân làng cổ Bát Tràng"…

Bên cạnh đó, thời gian tới đây, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lữ hành, điểm đến xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của thành phố như du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch hội nghị, hội thảo (MICE). Đồng thời, tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố khảo sát các sản phẩm du lịch các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nam Bộ, Tây Nguyên….

Đặc biệt, sẽ khuyến khích, phát triển các sản phẩm du lịch theo từng vùng và thế mạnh của từng địa phương như: Du lịch mạo hiểm, bay khinh khí cầu ở Ba Vì, bay dù lượn ở Chương Mỹ…