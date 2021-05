37 năm ngày Báo NTNN ra số đầu tiên: Ngọn lửa "tam nông" luôn tỏa sáng

Tôi lên tàu Thống Nhất trong chuyến đi công tác vào Nam. Sự lựa chọn một phần vì an toàn so với đường hàng không trong đợt dịch Covid - 2019, phần lớn hơn là được tận hưởng sự đổi thay của những miền quê, cánh đồng… nhất là sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới. Tập báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) được mang theo, tôi đã có bạn đường vào dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên và 37 năm Ngày Báo NTNN xuất bản số đầu tiên, đến tay bạn đọc.

Các phóng viên Báo NTNN gặp gỡ, trao đổi với nông dân ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đ.D

37 năm đã qua, từ một tờ báo của Hội Nông dân tập thể - Báo NTNN đã sát cánh cùng nông dân, trưởng thành và khẳng định vị thế của mình trong làng báo Việt Nam. Báo NTNN hiện nay là tờ báo hàng đầu về nông dân, nông thôn, nông nghiệp được bạn đọc yêu quý, tin dùng.

Hoạt động tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018. Ảnh: Đ.D

Những trái tim hồng của đội ngũ người làm báo Báo NTNN chính là năng lượng truyền khát vọng, làm cho "ngọn lửa tam nông" thêm tỏa sáng, nồng nàn và mang vóc dáng của con tàu hiện đại đang lao nhanh về phía trước!

Theo sát và gắn bó với NTNN, tôi nhận thấy từng số báo ra trong ngày, những sự kiện thời sự hàng đầu được cập nhật và đăng tải, có liên quan trực tiếp đến sinh kế của người nông dân: Về sản xuất và thị trường, về vật tư và giá cả, về chính sách, pháp luật và khoa học công nghệ, về xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân… được các phóng viên của báo cùng các cộng tác viên có tên tuổi phản ánh, phân tích, nhận định đánh giá khách quan, sâu sắc và chính xác… Cùng với mục tin tức, tiếng nói nhà nông ở cơ sở... đã tạo nên những góc nhìn khách quan, đa chiều, cởi mở và sinh động, tạo nên diễn đàn của cộng đồng cư dân nông thôn, những người làm nghề nông nghiệp, chủ doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, người làm chính sách và cán bộ lãnh đạo, quản lý và địa phương.

Báo NTNN luôn đồng hành, sát cánh với nông dân Việt Nam trong công việc và cuộc sống. Ảnh: Đ.D

Chính vì cái cốt cách ấy, mà Báo NTNN luôn thu hút được bạn đọc trên diện rộng, nhiều người làm báo giỏi giang tìm đến NTNN trong những năm qua, chung tay xây dựng nên tờ báo có tính chuyên nghiệp cao.

Nhiệt huyết và nỗ lực vì sự phát triển của hội viên, nông dân Những lời tâm huyết và mong mỏi của cán bộ Hội, hội viên, nông dân gửi tới Báo NTNN * Báo NTNN là người bạn thân thiết, thường xuyên của hội viên và cán bộ Hội Nông dân trên khắp cả nước. Báo đã đồng hành, phản ánh chân thực, sinh động đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân. Qua tờ báo, cán bộ, hội viên Hội ND đã biết đến nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo của hội viên nông dân khắp cả nước. Tôi thấy NTNN có đội ngũ cán bộ, phóng viên rất năng động, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, vất vả, đặt chân tới mọi nẻo đường của đất nước để hỏi nông dân, học nông dân, hướng dẫn nông dân những thông tin quý báu". Ông Đinh Hồng Thái – Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình * Tôi đánh giá rất cao hoạt động hỗ trợ người nông dân tìm kiếm thị trường và kết nối nông sản của Báo NTNN thông qua Trung tâm kết nối tiêu thụ nông sản Báo NTNN, chợ nông sản Dân Việt, và nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền. Trước tình hình hiện nay nông dân thường rơi vào cảnh được mùa lại mất giá, nông dân Việt Nam sản xuất giỏi nhưng lại bị động trong khâu kết nối thị trường tiêu thụ, tôi mong muốn Báo NTNN có một chương trình làm cầu nối giữa người tiêu thụ và người sản xuất; giới thiệu thông tin, ký gửi sản phẩm an toàn của nông dân đến người tiêu thụ. Bên cạnh đó, tổ chức những diễn đàn nông dân cần biết để nông dân được tiếp cận những tiến bộ khoa học mới". Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang * Qua việc tổ chức của Báo NTNN, năm 2016 tôi được tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc". Đến năm 2018, tôi được tham dự cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân tại Hải Dương, do Báo NTNN tổ chức. Đó là kỷ niệm đáng nhớ và tự hào, giúp tôi có thêm động lực để sáng tạo trong phát triển sản xuất, thúc đẩy liên kết". Bà Lê Thị Thà - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong (Quảng Ninh) Thu Hà (ghi)

Kiên định với mục tiêu cho nông thôn giàu đẹp; cho người nông dân hạnh phúc, làm giàu - những bài báo của Báo NTNN không chỉ là thông tin "đường dẫn" mà còn là "ngọn lửa" nồng nàn đi thẳng vào cuộc sống được viết bằng tất cả tâm huyết, bức xúc, đầy trách nhiệm với nông dân. Những người làm chính sách nông nghiệp, những người nông dân ở khắp miền đất nước vẫn nhớ như in năm 2006, rất nhiều địa phương xây dựng hạ tầng bằng mọi giá. Nguồn lực tài chính cho công trình điện, đường, trường, trạm, thông tin… đều nhắm vào hạt thóc, dồn người nông dân vào thế "không đóng góp - không yên"…; nhiều vùng quê nghèo, hộ nghèo đã kiệt sức, được mùa mà lòng dân không vui, đâu đó đã thành "điểm nóng". Báo NTNN với những loạt bài: Một hạt thóc, 40 khoản đóng góp; Quy hoạch kiến trúc nhà nông thôn; Cá tầm và tầm chính sách; Vì sao nông dân bỏ ruộng?; Ba ba dưới búa quan tòa... đã động tới "thiên đình", được đặt trên bàn nghị sự nhiều nơi, đã được tiếp thu, làm xoay chuyển chính sách bằng việc Thủ tướng Chính phủ ra quyết định, người nông dân chỉ đóng góp 7 khoản theo quy định của pháp luật.

Từ "ngọn lửa" ban đầu trong phản biện xã hội về chính sách có hiệu quả - Báo NTNN lại dấn sâu hơn với những loạt bài phóng sự - điều tra bài bản, như những tháng gần đây có thể kể ra: Loạt bài về môi trường làng nghề ở Bắc Ninh; Công trình thủy lợi trên sông Tích; Giữ thương hiệu cho gạo ST25; Xóa sổ "thiên đường động vật hoang dã"; Tàn sát rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên; Thủ đoạn hô biến cổ thụ rừng thành cây vườn… thể hiện bản lĩnh vững vàng, tiếng nói đầy trách nhiệm. Các loạt bài của NTNN nhiều lần "bừng sáng" với Giải Báo chí quốc gia, Giải báo chí ASEAN và các bộ, ngành, địa phương... Và lớn hơn, quan trọng hơn, NTNN trở thành tình yêu, sự quý trọng và ngóng trông của bạn đọc.

Cùng với đó, bằng các hoạt động sự kiện thường niên như tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, Diễn đàn Nông dân quốc gia, tặng nhà, xây trường học cho vùng khó khăn, hỗ trợ đồng bào vùng lũ bão; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm thông tin giải pháp cho ngành nông nghiệp và nhiều ngành nghề... - thể hiện NTNN đã dấn thân vào hoạt động "xã hội", làm sâu sắc hơn trách nhiệm "chính trị" của một tờ báo lớn với tôn chỉ mục đích "Sát cánh cùng nông dân Việt". Từ những hiệu năng đạt được - Báo NTNN đã thực sự thổi lên ngọn lửa tam nông, truyền đi những cảm hứng chủ động, sáng tạo, thúc đẩy và kết nối phong trào nông dân, công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân, ghi điểm cộng về giá trị niềm tin với xã hội.

"Ngọn lửa tam nông" dù có khi viết về chuyện tiêu cực vẫn hướng đến điều tích cực, đưa mặt sáng để so sánh với mảng tối, đưa điển hình để so sánh với cái xấu và bàn giải pháp khắc phục. Dễ thấy đằng sau mỗi bài báo, phóng sự của Báo NTNN là bút lực của tác giả, các nhà nghiên cứu, khoa học, nhà báo... có tầm, có tâm ấy còn có cả những cộng tác viên là cán bộ, hội viên nông dân...; là những tấm lòng luôn yêu thương, thao thức với đất nước, với cuộc đời, với các giai tầng nông dân ở mỗi chặng đường đi: Giảm nghèo - No đủ - Làm giàu.

Tuy nhiên trong cơ chế thị trường còn nhiều việc sơ khai, những đồng minh của giai cấp nông dân cũng trở nên rời rạc: Bạn bè quốc tế từ hữu nghị, viện trợ chuyển sang đối tác tính toán làm ăn. Trong nước, các tổ chức kinh tế nhà nước chuyển dần sang cổ phần hóa, hạch toán độc lập; các tổ chức khoa học công nghệ bước vào thương mại hóa sản phẩm; khuyến nông từ hộ sang nhóm hộ; từ một khâu sang gói tổng thể theo chuỗi giá trị vật nuôi, cây trồng. Nhìn sâu hơn, nguồn lực đầu tư trực tiếp cho người nông dân vẫn còn những chính sách và sự trì trệ chưa được cách tân… nên người nông dân lắm khi còn bơ vơ trên những luống cày, thửa ruộng. Tất cả những băn khoăn, vướng mắc ấy, người nông dân trông đợi, đặt niềm tin nhiều hơn vào Báo NTNN: có nhiều hơn những bài viết ghi nhận, đánh giá, phản biện xã hội về chính sách, thông tin thị trường, những gương điển hình về khởi nghiệp, làm giàu trong nông nghiệp đã thành công. Bạn đọc cũng có quyền đòi hỏi người làm báo vững chí, bền tâm và bản lĩnh hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người nông dân trong kinh tế thị trường; trong quản lý, phân bổ nguồn lực và đấu tranh phê phán những sai trái, vi phạm, bệnh thành tích còn hiện hữu trong các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ... làm ảnh hưởng đến sự phát triển, vươn lên của tam nông.

