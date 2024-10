Vực dậy sau siêu bão Yagi: "Tôi nuối tiếc vì không kịp nói chuyện với con" (kỳ 2)

Vực dậy sau siêu bão Yagi: "Tôi sẽ làm tất cả cùng thôn tái thiết cuộc sống"

Từ trung tâm xã Nậm Lúc, sau một hành trình di chuyển bằng ô tô, chúng tôi được bộ đội, người dân chở xe máy đi qua 3km đường nhỏ, khúc khuỷu mới có mặt ở điểm tái định cư của người dân thôn Nậm Tông.

Điểm tái định cư nằm trên một bãi đất trống khá rộng, cao, có thể nhìn về phía thôn Nậm Tông đã bị lũ cuốn, đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở nghiêm trọng đầu giờ chiều 10/9 vừa qua.

Nụ cười của những đứa trẻ như xua tan phần nào nỗi đau, sự mất mát sau cơn bão Yagi. Ảnh: Tuấn Anh

Hình ảnh các em nhỏ vui chơi với những nụ cười vô tư phần nào xua tan nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp nổi mà người dân nơi đây phải gánh chịu.

Em Trằm Thị Pà người dân tộc Mông mới 19 tuổi nhưng đã có 2 con, bé lớn 4 tuổi, bé sau hơn 1 tuổi cho biết: "Cuộc sống bây giờ cũng đã tạm ổn. Chúng tôi ở tạm đây chờ ngày trở về nhà mới sau khi khu tái định cư xây xong (Quỹ Tấm lòng Việt VTV đã phối hợp với tỉnh Lào Cai triển khai xây dựng nhà cửa, các công trình dân sinh ở thôn Nậm Tông – PV)".

Bạn Trằm Thị Pà, người dân tộc Mông thôn Nậm Tông chăm con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Ảnh: Đức Minh

Chỉ sang anh Lý Seo Thở (27 tuổi) vừa đi xe máy chở các thành viên đoàn công tác về tới nơi, Pà bảo anh ấy đáng thương lắm khi mất cả vợ và 2 con nhỏ.

"Mỗi thôn chúng tôi có 3 nhân viên an ninh, tôi là tổ viên. Sáng hôm 10/9, trời mưa đã gần tạnh, tôi dậy sớm ăn cơm cùng vợ, hai con vẫn còn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức chúng. Sau đó, tôi đi rà soát tình hình, đi thả dê.

Đầu giờ chiều tôi chạy về, từ trên đỉnh nhìn xuống thấy thôn mình bị vùi lấp, tôi tưởng cả làng mất hết rồi.

Anh Lý Seo Thở xót xa nhìn lại thôn Nậm Tông bị nước lũ, đất đá vùi lấp. Ảnh: Minh Đức

Tới nơi, tôi cùng mọi người lao vào cứu người. Sau đó, nghe mọi người nói vợ con tôi mất rồi, tôi chỉ biết khóc! Thương con nhỏ, tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là không kịp nói chuyện với con.

16 giờ chiều 10/9, tôi tìm thấy xác vợ và 3 ngày sau tìm thấy hai con", anh Lý Seo Thở nghẹn ngào.

Toàn cảnh khu lều ở tạm của người dân thôn Nậm Tông. Ảnh: Vũ Khánh

Từ điểm người dân thôn Nậm Tông dựng lều ở tạm, Lý Seo Thở dùng xe máy chở tôi đi thêm khoảng hơn 1km nữa để tiếp cận khu vực thôn Nậm Tông bị vùi lấp, máy cẩu đang tiếp tục đào để tìm kiếm nốt một bé 1 tuổi đang mất tích.

"Mỗi lần đi tới khu vực này tôi buồn lắm, cảm xúc khó tả. Sau thảm họa sạt lở, Nhà nước cùng các nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ về kinh tế, giúp người dân khôi phục lại cuộc sống. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn vợ con chung sống nữa rồi", anh Thở bộc bạch nỗi đau mất người thân không gì có thể bù đắp.

Trở lại thôn Nậm Tông sau gần 2 tháng hứng chịu thảm họa sạt lở do siêu bão Yagi. Clip: Đức Minh

Theo dòng tâm sự, anh Thở kể trường hợp xấu số của anh đội trưởng an ninh thôn, vốn là anh họ của mình.

"Nhà của anh ấy nằm trong diện nguy cơ sạt lở nên cả làng đã động viên anh di dời vào trong. Nhưng cuối cùng, nhà anh ở không bị sao mà khu vực di chuyển tới tái định cư lại bị vùi lấp. 6 thành viên trong nhà gồm: Mẹ, vợ và 3 người con anh ấy đều mất. Đến ngày 23/10 mới tìm thấy anh ấy.

Có lẽ so với người anh của mình, tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều. Hiện tôi đã về ở với bố mẹ và em trai. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để cùng thôn bản sớm tái thiết cuộc sống, làm an lòng những người đã khuất", Thở thể hiện sự lạc quan đứng dậy sau thảm họa siêu bão Yagi.

Lý Seo Thở chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo Lê Minh Đức - phóng viên Báo Dân Việt (phải). Ảnh: Vũ Khánh

(Kỳ cuối: An cư lạc nghiệp)