Vực dậy sau siêu bão Yagi: Tìm đất an cư lạc nghiệp (Kỳ cuối)

Vực dậy sau siêu bão Yagi: "Tôi đang tìm chỗ di dời nhà"

Từ trụ sở UBND xã Thải Giàng Phố (Bắc Hà, Lào Cai) di chuyển tới thôn Sán Sả Hồ là một con đường núi tuyệt đẹp. Nhưng khi chỉ còn cách thôn khoảng hơn 1km, xuất hiện một đoạn đường bị sụt lún rất lớn và chỉ vừa cho một xe máy có thể đi qua.

Người dân thôn Sán Sả Hồ mong sớm tìm được mảnh đất để an cư. Clip: Đức Minh

Anh Vàng Seo Mùa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thải Giàng Phố chở tôi bằng xe máy đi tới thôn Sán Sả Hồ. Vừa đi, anh Mùa vừa lắc đầu tiếc nuối bởi rất nhiều hoa màu trong đó có những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh, nguồn sống của người dân đã bị cuốn bay bởi siêu bão Yagi.

Vào tới thôn, cảm nhận đầu tiên của tôi là một bầu không khí tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng chim hót, gà gáy. Mọi người dân trong thôn chẳng ai bảo ai đều có chung một nỗi lo: Không biết bao giờ sẽ có một vụ sạt lở tiếp theo và khi đó, chẳng biết số phận gia đình mình sẽ đi về đâu.

Anh Ma Seo Vạ chỉ lên mái nhà bị đá văng vào phá vỡ. Ảnh: Đức Minh

Tìm vào một ngôi nhà nằm ngay đầu thôn ở vị trí khá cao, phóng viên Báo Dân Việt gặp anh Ma Seo Vạ (26 tuổi, người dân tộc Mông): "Rất may, trong đợt sạt lở đất vừa qua, mọi người trong thôn đều không sao, chỉ thiệt hại hoa màu và đá bay vào nhà làm hỏng hết mái.

Nếu được các nhà hảo tâm hỗ trợ con giống, vật nuôi thì tốt lắm, nhưng điều quan trọng nhất với gia đình tôi lúc này là tính xem có nơi nào đó có thể di dời nhà đi. Giờ đây, ngày nắng thì chúng tôi về nhà ở, mưa thì lại tìm chỗ trú vì lo sạt lở vùi lấp nhà".

Không chỉ người dân thôn Sán Sả Hồ lo lắng chẳng biết sẽ di chuyển tới đâu ở cho an toàn, mà đó còn là nỗi niềm của cô trò trường mầm non nằm ở cuối thôn.

Cô giáo Vàng Thị Tuyến chăm sóc cho các em trong Trường Mầm non Sán Sả Hồ. Ảnh: Vũ Khánh

"Trong đợt sạt lở do ảnh hưởng của bão Yagi, người dân thôn được vận động ra bên ngoài ở, lớp học của chúng tôi cũng tập trung vào điểm trường chính Thải Giàng Phố và ở nhờ nhà Chủ tịch xã.

Nửa tháng gần đây, Trường Mầm non Thải Giàng Phố phân hiệu Sán Sả Hồ mới trở lại, nhưng đây vẫn được đánh giá là khu vực không an toàn và dự kiến sẽ dời đi chỗ khác. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể ra sao thì đến giờ tôi vẫn chưa rõ thế nào", cô giáo người Tày Vàng Thị Tuyến – người đã 11 năm là giáo viên mầm non xã Thải Giàng Phố bày tỏ.

Chia sẻ thêm với Dân Việt, cô Tuyến cho biết 28 cháu trong lớp của mình đều có gia cảnh khó khăn: "Đặc biệt có 2 trường hợp tôi mong các nhà hảo tâm có điều kiện giúp đỡ các em. Đó là cháu Ma Thị Thuỳ Nhiên (3 tuổi), bị bỏng từ lúc mới 6 tháng tuổi do ngã vào bếp lửa. Bây giờ mỗi khi cháu ngủ, mắt trái không nhắm được, tôi ở gần cháu thấy xót xa lắm.

Trường hợp khác là cháu Ma Thị Phương (5 tuổi) bị bệnh bạch tạng. Bố mẹ cháu chỉ biết làm nông trồng lúa, ngô, sinh được 3 con thì 2 cháu bị bạch tạng, gia cảnh nghèo khó lắm!".

Ông Giàng Seo Măng – Chủ tịch UBND xã Thải Giàng Phố trả lời phỏng vấn đoàn công tác "Sống Sau Lũ 2024". Ảnh: Đức Minh

Biết rõ cái khó của người dân trong thôn, ông Giàng Seo Măng – Chủ tịch UBND xã Thải Giàng Phố trăn trở: "Thôn Sán Sả Hồ là một trong hai thôn với tổng số 90 hộ nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao. Chúng tôi rất lo lắng, nhiều lần làm việc với huyện và tỉnh cũng lên khảo sát rồi và khẳng định ở đây không đảm bảo an toàn.

Khó khăn khi di dời dân nằm ở chỗ tìm được đất thì vị trí lại cách xa nơi sản xuất của họ nên họ không đồng tình. Một số hộ đã tìm được đất hợp lý, họ đồng ý di chuyển nhưng đã di là di cả thôn chứ không thể di dời lẻ tẻ, những hộ ở lại vẫn trong vùng nguy hiểm, cực kỳ khó khăn trong vấn đề công tác.

Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa biết sắp xếp kiểu gì để bà con ổn định nơi ở, an cư lạc nghiệp. Tạm thời, thời tiết nắng thì người dân về nhà, trời mưa lại di chuyển tới tạm trú tại một số nhà văn hoá, phân hiệu trường mầm non và một số nhà an toàn".