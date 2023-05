Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Hàng loạt trường có nguyện vọng đăng ký thấp bất ngờ

Sở GDĐT TP.HCM đã công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 các trường THPT, trường chuyên, trường có lớp chuyên và lớp tích hợp năm học 2023-2023.

Theo đó, có 96.080 nguyện vọng đăng ký vào 108 trường THPT công lập; 6.701 nguyện vọng đăng ký vào trường chuyên và trường có lớp chuyên; 1.416 nguyện vọng đăng ký vào lớp tích hợp.

Học sinh thảo luận trước khi bước vào phòng thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Hàng loạt trường có nguyện vọng đăng ký thấp

Theo công bố của Sở GDĐT TP.HCM, 37 trường THPT có số nguyện vọng đăng ký vào chỉ đạt 19 - 93% so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Trong đó, trường có số nguyện vọng đăng ký thấp nhất là THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) với 134 nguyện vọng. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-204 của trường là 720 chỉ tiêu, như vậy, trường này chỉ đạt 19% so với chỉ tiêu.

Kế tiếp là Trường THPT Ngô Gia Tự với 206 nguyện vọng đăng ký, chỉ đạt 29% so với chỉ tiêu là 765 học sinh; Trường THPT Phong Phú có 253 nguyện vọng đăng ký, đạt 31% so với chỉ tiêu là 810 học sinh; Trường THPT Nguyễn Văn Tăng có 308 thí sinh đăng ký, đạt 36% so với chỉ tiêu là 855 học sinh.

Ngoài ra, những trường có nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 chưa đến 50% chỉ tiêu có thể kể đến như Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao (37%); THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (39%), THPT Phước Kiển (42%), THPT Long Trường (44%), THPT Trung Lập (47%) và THPT Đa Phước (49%).

37 trường THPT có nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 thấp nhất tại TP.HCM

Như vậy, 37 trường THPT có tỷ lệ chọi dưới 1 nêu trên, nếu thí sinh làm đủ bài thi, không có điểm liệt thì xem như đã trúng tuyển vào các trường này.

So với năm học trước, năm nay tỷ lệ các trường có nguyện vọng thấp gần như tương đương nhau. Tuy nhiên, một số trường năm ngoái có tỷ lệ nguyện vọng đăng ký thấp như THPT Bình Chánh, THPT Tân Túc, THPT Long Thới năm nay đã có sự tăng mạnh về nguyện vọng, tỷ lệ chọi từ dưới 1 đã tăng lên từ 1 đến 1,24. Trong khi đó, Trường THPT Thanh Đa, THPT Nguyễn Thái Bình năm học trước có tỷ lệ chọi trên 1, năm nay chỉ đạt từ 0,76 đến 0,93.