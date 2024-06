Kylie Jenner bật khóc khi bị chỉ trích vì lạm dụng "dao kéo"

Từng là cô em mờ nhạt nhất trong gia đình Kardashian - Jenner, Kylie Jenner đã có màn "lột xác" ngoạn mục nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là tiêm môi để trở thành biểu tượng nhan sắc mới và là tỷ phú nhờ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics.

Tuy nhiên, ánh hào quang không che lấp được những góc khuất. Trong tập mới nhất của chương trình The Kardashians, Kylie đã rơi nước mắt khi chia sẻ về việc bị chỉ trích vì lạm dụng "dao kéo" và tiêm filler, với những bình luận ác ý như "Kylie Jenner phá nát mặt vì chỉnh sửa quá đà".

Kylie tâm sự với Kendall: "Thật kỳ diệu khi em vẫn tự tin và có thể nhìn vào gương, nghĩ rằng mình xinh đẹp". Có rất nhiều điều khiến Kylie Jenner bị tổn thương. Khi tham gia Paris Fashion Week 2023, Kylie trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn bị chỉ trích: "Em trang điểm đậm thì bị chê. Khi em không trang điểm, người ta vẫn nhìn em một cách kỳ lạ". Dù Kylie Jenner đã giảm tiêm filler nhưng những bình luận chỉ trích vẫn tiếp tục nhắm vào cô.

Kylie Jenner đã rơi nước mắt khi chia sẻ về việc bị chỉ trích vì lạm dụng "dao kéo" và tiêm filler. Ảnh: Vogue.

Bà mẹ hai con chia sẻ thêm: "Em lúc nào cũng nghe những điều không hay về mình" và cho biết sau hơn 10 năm vào showbiz, cô đã kiệt sức. Kylie Jenner còn thắc mắc tại sao mọi người lại cho rằng việc viết ra những bình luận ác ý là bình thường. "Em nghĩ rằng đó là đặc điểm của gia đình chúng ta. Chúng ta không còn danh tính riêng nữa. Nếu người ta nói những điều tương tự với bất kỳ người phụ nữ nào khác thì người phụ nữ đó sẽ được bảo vệ. Nhưng người ta nghĩ rằng gia đình chúng ta không có cảm xúc".

Kendall - chị gái của Kylie đã an ủi em gái bằng những lời động viên chân thành: "Em chưa bao giờ xinh đẹp và trẻ trung hơn thế này". Dù mạnh mẽ và tự tin nhưng Kylie vẫn không khỏi bị tổn thương bởi những lời chỉ trích. Cô chia sẻ với chị gái: "Em vẫn có thể chịu đựng, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Em cũng chỉ là một con người mà".

Tuy nhiên, Kylie không cho phép bản thân gục ngã trước những bình luận tiêu cực. Cô tự nhủ: "Em phải vượt qua chuyện này. Em không thể để những lời nói đó làm mình chán nản. Em còn nhiều việc phải làm và phải cố gắng hơn nữa".

Kylie Kristen Jenner sinh ngày 10/8/1997 tại Los Angeles, California, là con gái út của Caitlyn Jenner và Kris Jenner. Cô lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" từ năm 2007 đến năm 2021.

Kylie Jenner đã đạt được những thành công đáng kể trong kinh doanh và truyền thông. Ảnh: IG.

Năm 2012, ở tuổi 14, Kylie bắt đầu hợp tác với thương hiệu thời trang PacSun cùng với chị gái Kendall, cho ra mắt dòng quần áo "Kendall & Kylie". Năm 2015, cô ra mắt dòng sản phẩm son môi của riêng mình, Kylie Lip Kits, sau đó đổi tên thành Kylie Cosmetics. Thương hiệu nhanh chóng thành công vang dội, biến Kylie thành một nữ doanh nhân trẻ tuổi và giàu có.

Năm 2017, Kylie có chương trình truyền hình thực tế riêng là "Life of Kylie". Cùng năm đó, cô được tạp chí Time vinh danh là 1 trong 25 người có ảnh hưởng nhất trên Internet. Năm 2019, Forbes xướng tên Kylie là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, tuy nhiên sau đó đã rút lại danh hiệu này do tranh cãi về việc định giá tài sản của cô.

Ngoài kinh doanh, Kylie còn là một người mẫu và nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cô có hàng trăm triệu người theo dõi trên Instagram và các nền tảng khác. Kylie cũng là mẹ của hai con với rapper Travis Scott.

Dù còn trẻ tuổi nhưng Kylie Jenner đã đạt được những thành công đáng kể trong kinh doanh và truyền thông. Tuy nhiên, cô cũng vấp phải không ít tranh cãi về lối sống xa hoa, việc chỉnh sửa ảnh quá đà và những cáo buộc về việc khai khống tài sản.