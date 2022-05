Là trụ cột, bảo vệ bản thân để bảo vệ giá trị thiêng liêng của cả gia đình

Vừa bước qua biến cố bệnh tật trong vòng tay yêu thương của người thân yêu, chú Trần T.C. (sinh năm 1961, ở Đồng Nai) bồi hồi: "Đó là thời điểm tôi cảm nhận rõ nhất, dù là trụ cột gia đình, tôi vẫn cần có một lá chắn vững vàng để bảo vệ mình những lúc hoạn nạn, để từ đó gìn giữ được bình yên cho người thân trong gia đình".



Khi trụ cột cần được… chở che

Vốn là người rất để ý đến sức khỏe và có lối sống điều độ, trước khi căn bạo bệnh ập tới, dù ngoài 60, chú Trần T.C vẫn khá khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Mặc dù con cái đều đã lớn khôn, nhưng việc lớn, việc nhỏ trong nhà, chú đều sâu sát cùng gia đình. Trong mắt vợ, các con và cháu, chú T.C luôn là trụ cột vững chắc của gia đình, nâng đỡ những giá trị tinh thần, là người lưu giữ và kết nối tình thương của người thân yêu. Chính vì vậy, phát hiện bệnh vào một ngày đầu tháng 12.2021, chú T.C. bàng hoàng nhận đề nghị của bác sĩ… phải mổ tim gấp: "Mặc dù hiểu rằng theo quy luật "sinh, lão, bệnh, tử" của đời người, ai cũng phải bệnh, nhưng căn bệnh nhồi máu cơ tim đến với tôi đột ngột quá khiến cả gia đình bị động, khó xoay xở, bởi trước đó tôi hoàn toàn khỏe mạnh".

Trước đó một tuần, chú T.C. nhận thấy dấu hiệu cơ thể bất thường và được chẩn đoán trào ngược dạ dày dẫn đến khó thở, ép tim. Sau đó, chú ngất xỉu khi đang làm việc nhà và được người thân đưa đi cấp cứu. Chú được bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim, chỉ định phải mổ gấp.

Với vai trò người trụ cột trong một gia đình, biến cố này ập đến khiến chú T.C. ngập trong nỗi lo lắng. Hồi tưởng lại lúc đó, chú nghẹn ngào: "Điều làm tôi thấy nặng nề nhất là khi bác sĩ báo rằng sức khỏe sẽ không thể hồi phục được như ban đầu, khả năng lao động có thể bị giảm sút".

Dường như, tương lai bấp bênh sau biến cố là điều ảnh hưởng đến tâm lý nhiều nhất đối với người đang đối mặt với bệnh tật như chú. Câu hỏi đè nặng trong tâm trí chú T.C rằng sau khi vượt qua biến cố mình phải tiếp tục tái vận hành "bánh xe cuộc đời" như thế nào? Hơn thế, với vai trò chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình, là người chồng; người cha của hai đứa con; người ông của những đứa trẻ, áp lực lên chú T.C. càng lớn hơn.

Giây phút ấy, chú cho phép mình được tựa vào người thân, được chăm sóc, chở che như cách chú đã chở che cho cả "thế giới bé nhỏ" của mình bao năm qua. Vòng tay của đại gia đình, từ vợ, con đến các cháu đã tiếp sức thêm sức mạnh để chú yên tâm bước vào phòng mổ.

Từ lằn ranh sinh tử trở về, người đàn ông ấy đã rưng rưng khi bày tỏ lòng biết ơn những người thân đã cùng mình bước qua biến cố: "Gia đình đã luôn bên tôi. Họ chăm lo cho tôi và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi được thông báo ca mổ diễn ra suôn sẻ mà không hề có một biến chứng gì".

Chủ động bảo vệ vì sự bình an của gia đình

Sau khi đặt stent tim thành công, sức khỏe chú C. hồi phục nhiều. Tuy nhiên, rào cản tài chính nặng nề sau ca mổ trong lúc khả năng lao động của mình bị giảm sút luôn là tảng đá đè nặng lên đôi vai người đàn ông này. Giữa lúc lần mò trong "bóng đêm" ấy, chú C. trào dâng cảm xúc khi nhận được thông báo của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam ("Chubb Life Việt Nam") về việc chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền là 150.600.000 đồng. Số tiền bảo hiểm mà Chubb Life Việt Nam chi trả đã phần nào giảm đi khó khăn tài chính cho chú và cả gia đình.

Chú C. chia sẻ rằng tiền bảo hiểm nhận về không phải là món quà trời ban hay là một sự may mắn mà là sự chủ động tìm hiểu và tham gia trước khi hoàn cảnh ngặt nghèo ập đến. Chú cho hay, từ vợ chồng chú đến con cái đều tìm hiểu rất rõ về Chubb Life Việt Nam trước khi đăng ký tham gia bảo hiểm tại công ty này. Hiểu giá trị mà bảo hiểm mang lại, chú coi đây như một giải pháp nhằm bảo vệ chính mình, và qua đó là cả gia đình mình.

Cũng có lúc điều kiện tài chính eo hẹp đến mức tưởng chừng không thể tiếp tục duy trì hợp đồng, gia đình chú vẫn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Chubb Life Việt Nam. Chính nhờ sự hỗ trợ tối ưu ấy nên khi biến cố ập đến, chú C. mới có thể nhận được số tiền chi trả cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như vậy. "Là trụ cột gia đình, là cả thế giới của vợ, con và cháu, nên khi tôi được bảo vệ, cũng đồng nghĩa tất cả mọi người trong gia đình tôi được bình an", chú C. cho biết.

Từ kinh nghiệm bản thân, chú chia sẻ: "Ai cũng có thể rơi vào biến cố nên hãy trang bị cho mình một chiếc áo giáp để an toàn hơn. Bảo hiểm không bao giờ là lãng phí".

Như một người đồng hành luôn dõi theo từng chặng đường cuộc sống của mỗi khách hàng, Chubb Life Việt Nam sẵn sàng làm tấm khiên vững chắc chở che bạn và gia đình trước mọi biến cố xảy ra. Chubb Life Việt Nam hiểu rằng, là người trụ cột, giá trị bạn mang đến cho gia đình là vô cùng to lớn, với sự bảo vệ cho chính bạn, những giá trị thiêng liêng của cả gia đình sẽ được bảo vệ trọn vẹn.

Và đó cũng là ý nghĩa thông điệp mà Chubb Life Việt Nam muốn gửi gắm qua chiến dịch "Vì bạn là cả thế giới" và MV cùng tên. Chubb Life Việt Nam tin rằng dù bạn là một cá nhân bé nhỏ giữa thế giới bao la thì với gia đình, bạn có ý nghĩa như cả thế giới. Và những người thân yêu cũng là cả thế giới với bạn. Giá trị lớn nhất chính là giá trị con người, vì thế mà sứ mệnh của Chubb Life Việt Nam là luôn đồng hành, bảo vệ bạn - người trụ cột của gia đình và những người thân yêu trong gia đình bạn, để giá trị to lớn của người trụ cột và gia đình thân yêu luôn vẹn nguyên dù phải đối mặt với bất kỳ rủi ro nào trên hành trình tương lai. Vì chúng ta là thế giới của nhau.