Đua thuyền Kayak giữa đại ngàn Pá Khôm



Đến với Tây Bắc, đến với Lai Châu nói chung và Than Uyên nói riêng là đến với những phiên chợ vùng cao, những lễ hội, nơi hội tụ sắc màu văn hóa, đến với non cao hùng vĩ, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, ở đó con người và cảnh vật luôn hòa quyện với nhau như một bức tranh thổ cẩm muôn sắc màu, khiến bất kỳ một du khách khó tính nào đã đến nơi đây cũng phải ngỡ ngàng, đắm say.

Than Uyên, nơi có nhiều cảnh núi non, mây nước hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang giữa ngàn mây lơ lửng. Du khách say lòng với những điệu khèn gọi bạn, điệu xòe hoa và tiếng hát cất lên trên đỉnh Hoàng Liên. Nơi đây có con chim rừng thánh thót; bầu trời xanh dịu ngọt; tình người ấm áp, yêu thương, có truyền thống - có hiện đại đan xen, hòa quyện.

"Lướt giữa đại ngàn Pá Khôm" là chủ đề của Giải đua thuyền Kayak và trình diễn Jetski (điều khiển mô tô dưới nước) do huyện Than Uyên, Lai Châu tổ chức ngày 31/12. Ảnh: Tuấn Hùng

Giải đua thuyền Kayak lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Than Uyên, Lai Châu. Đây là một trong nhiều hoạt động hoạt động nhằm phát huy tinh thần thể thao nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí và sự đoàn kết, giao lưu giữa các xã, thị trấn trong huyện Than Uyên.

Giải thi đấu đua thuyền Kayak còn là dịp thúc đẩy phát triển các môn thể thao sông nước tại địa phương. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các vận động viên cũng như tạo sự hấp dẫn đối với du khách khi đến với Than Uyên trong thời gian huyện tổ chức Chương trình "Chào năm mới 2024".

Sự kiện giải đua thuyền Kayak huyện Than Uyên, Lai Châu đã thu hút được đông đảo nhân dân tới hưởng ứng và cổ vũ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi vận động viên và du khách. Ảnh: Tuấn Hùng



Tham gia giải có 12 đội với gần 100 VĐV đến từ 12 xã, thị trấn với các nội dung thi đấu: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp ở cự ly 500m; đôi nam, đôi nam nữ phối hợp cự ly 1.000m.

Phát biểu tại giải đua, ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Đua thuyền Kayak là một môn thể thao đã và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam và trên thế giới. Đua thuyền Kayak và đòi hỏi sự khéo léo, sức bền, khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các vận động viên.

Các vận động viên đua thuyền Kayak huyện Than Uyên, Lai Châu đã có những màn đua sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn. Ảnh: Tuấn Hùng



Qua giải nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, tiềm năng du lịch huyện Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung tới đông đảo người dân trong và ngoài nước.

"Than Uyên là nơi hội tụ nhiều thế mạnh về địa hình đồi núi hùng vĩ, gắn với vùng lòng hồ thủy điện và nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Đây là động lực để huyện phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và là tiền đề để các môn thể thao mạo hiểm phát triển. Đây cũng là dịp để thu hút du khách đến với huyện Than uyên, là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá các sản phẩm, đón khách đến tham quan, khám phá trải nghiệm tại địa phương", ông Chiến vui mừng bày tỏ.

Các vận động viên tham gia thi đấu giải đua thuyền Kayak huyện Than Uyên, Lai Châu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng. Ảnh; Tuấn Hùng

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 15 giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia. Bên cạnh giải đua thuyền Kayak, nhân dân và du khách cũng được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới lạ khi chứng kiến màn trình diễn Jetski do các vận động viên chuyên nghiệp biểu diễn.