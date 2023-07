Lai Châu: Khai trừ Đảng 2 đảng viên do hành vi đưa và nhận hối lộ

Ngày 10/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu