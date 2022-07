02 đối tượng là Thào A Sở (SN 1983) và Giàng Chinh Phừ (SN 1974) cùng trú tại bản Khoa Sang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh Bảo Anh

Trước đó, khoảng 6h30' ngày 6/7/2022, Tổ công tác Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Hoang Thèn, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu phát hiện 6 người đi bộ trên đường tuần tra biên giới theo hướng Trung Quốc vào nội địa Việt Nam.



Khi tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra hành chính, các đối tượng đã bỏ chạy, tổ công tác kịp thời khống chế đối tượng Giàng Chinh Phừ cùng 4 người có quốc tịch Trung Quốc, đối tượng Thào A Sở bị bắt một giờ sau đó.

Qua khai thác nhanh, Phừ và Sở khai đã nhận đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực mốc 70 thuộc bản Mới, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, Lai Châu và đưa, dẫn về khu vực bản Nậm Cáy, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu để nhận tiền công.

Khi đưa người đi đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thào A Sở và Giàng Chinh Phừ để tiếp tục xác minh làm rõ.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc và đối tượng. Ngày 6/7, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải ra quyết định khởi tố vụ án; ngày 7/7, bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Ngày 9/7 Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố 02 bị can và ra lệnh tạm giam để tiến hành điều tra theo quy định.