Trước đó, ngày 16/11/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lai Châu; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Uyên; Công an xã Pắc Ta; UBND xã Pắc Ta phát hiện Hà Văn Sượi (SN 1990) và Lò Văn Sinh (SN 1998) cùng trú tại bản Mít Thái, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên (Lai Châu) đang có hành vi khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực khoảnh 6 - lô 106 - tiểu khu 439 thuộc bản Mít Thái, xã Pắc Ta (Tân Uyên, Lai Châu).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ và di dời tang vật có liên quan về trụ sở Công an huyện Tân Uyên để điều tra, xử lý theo quy định. Thời điểm phát hiện tại vị trí hang đất, đá, hai đối tượng đã khai thác được 31kg quặng đất, đá màu vàng nâu. Kết quả giám định xác định có chứa kim loại vàng.

Đối tượng Hà Văn Sượi tại cơ quan điều tra. (Ảnh: ANLC)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do chưa có việc làm nên rủ nhau sử dụng máy nổ chạy dầu Diesel, cối nghiền đất, đá, búa, đục, xẻng; cùng đi lên bãi vàng khai thác vàng bán lấy tiền chia nhau.

Sau khi lắp đặt dàn máy nghiền, Sượi và Sinh sẽ tiến hành khai thác vàng. Trong trường hợp chưa sử dụng thì sẽ cho các cá nhân có nhu cầu xát quặng trên địa bàn để kiếm lời. Quá trình khai thác thì bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản vi phạm.

Hà Văn Sượi đã nhiều lần thực hiện hành vi khai thác khoáng sản vàng trái phép. Trước đó Sượi đã có một tiền án về "Tội tàng trữ trái phép chất độc" bị Toà án nhân dân huyện Tân Uyên (Lai Châu) tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù treo; chưa được xoá án tích và có 1 tiền sự về hành vi "Vi phạm về khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền" ngày 19/10/2022 với số tiền 60 triệu đồng.