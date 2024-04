Clip: Mưa to kèm gió lốc làm 2 người mất tích, thiệt hại nhiều tài sản của Nhà nước và người dân ở Lai Châu.

Mưa to kèm gió lốc làm 2 người mất tích

Được biết, vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 17/4, tại vùng ngập Thủy điện Sơn La thuộc bản Co Lẹ (cũ), xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu xảy ra mưa lớn kèm gió xoáy làm lật thuyền do anh Phàn A Công (SN 1994) trú tại bản Dền Thàng, xã Nậm Cha điều khiển. Trên thuyền chở theo 4 người là Thần Thị Sảo (SN 1995), Lý Thị Chòng (SN 1986), Lý Thị Gẩy (SN 1982) và Lý Thị Quấy (SN 1978) cùng trú tại bản Dền Thàng, xã Nậm Cha. Thuyền di chuyển từ cửa Sông Đà về bến Dền Thàng (xã Nậm Cha), khi tới bản Co Lẹ (cũ) thuộc vùng ngập thủy điện Sơn La thì gặp mưa lớn kèm lốc xoáy làm lật thuyền, 5 người rơi xuống sông, anh Phàn A Công đã cứu vớt được 2 người là Thần Thị Sảo và Lý Thị Chòng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng gồm công an, y tế, quân sự và nhân dân các bản tìm kiếm 2 người mất tích Lý Thị Gẩy và Lý Thị Quấy, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Công an huyện Sìn Hồ đang tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm.

Hiện các lực lượng vẫn đang huy động phương tiện tìm kiếm 2 người mất tích. Ảnh: CTV

Mưa lớn kèm lốc xoáy cũng làm gãy đổ nhiều cây to; gãy, đổ cột điện; làm tốc mái 120 ngôi nhà (xã Chăn Nưa có 83 nhà bị tốc mái, xã Tả Ngảo có 6 nhà, xã Nậm Cha có 31 nhà) và làm hư hỏng hoàn toàn khu nhà ăn của trường PTDTBT THCS Nậm Cha.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái từ 50 - 80%. Ảnh: CTV.

Khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống cho người dân

Ngay sau khi nắm bắt tình hình ảnh hưởng thiệt hại do mưa to kèm gió lốc gây ra, UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu đã chỉ đạo, yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện khẩn trương, phân công thành viên trực tiếp xuống cơ sở phối kết hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh, hỗ trợ khắc phục hậu quả. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai xã, thị trấn tuyên truyền nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả và thành lập tổ công tác giúp đỡ người dân nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt.

UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu đã chỉ đạo, yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện khẩn trương, phân công thành viên trực tiếp xuống cơ sở phối kết hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh, hỗ trợ khắc phục hậu quả... Ảnh: CTV.

Được biết, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cùng với đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tìm kiếm 2 người mất tích, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Một số hình ảnh thiệt hại sau mưa lớn kèm gió lốc ở huyện Sìn Hồ, Lai Châu: