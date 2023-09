Lai Châu: Nguy cơ mất an toàn trên những công trình xây dựng ở vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai Lai Châu: Nguy cơ mất an toàn trên những công trình xây dựng ở vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

Lai Châu là địa phương thường chịu thiệt hại nặng bởi mưa lũ hàng năm. Mặc dù các địa phương đã chủ động đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Tuy nhiên do mùa mưa thường kéo dài, địa hình lại có độ dốc lớn nên để chủ động ứng phó cần có giải pháp căn cơ để giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra.