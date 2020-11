Lai Châu: Tìm thấy giống lan Hoàng Thảo Thạch Hộc Tía chưa từng có, mũi và 5 cánh của hoa trắng như tuyết

Lan phi điệp đột biến có rất nhiều chủng loại nhưng dòng lan Hoàng Thảo Thạch Hộc Tía rất hiếm. Một người ở Lào Cai đã may mắn sở hữu, đang trong quá trình nhân giống.

Hoa lan Hoàng Thảo Thạch Hộc Tía chỉ có màu xanh, vàng, tím (cánh hoa màu xanh ngà vàng và lưỡi họng màu tím viền trắng), hoặc màu xanh tuyền (hoa đột biến var alba rất hiếm). Tuy nhiên, mới đây, anh Lê Minh (Sapa, Lào Cai) đã tìm ra loài lan Hoàng Thảo Thạch Hộc Tía đột biến.

“Tôi mất công tìm kiếm một năm nay, dòng này đột biến rất hiếm. Hiện nay, chưa tìm thấy một cây nào, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một cây lan Hoàng Thảo Thạch Hộc Tía đột biến”, anh Minh nói

Cây hoa lan đột biến mới được phát hiện

Theo chủ nhân của dòng lan này, cây lan Hoàng Thảo Thạch Hộc Tía đột biến tìm được ở một vách núi. Những người dân tộc phải mắc dây cáp, leo xuống vực thẳm, rất nguy hiểm mới tìm ra được. Nơi tìm thấy loài lan đột biến này là ở vực thẳm vùng biên giới Lai Châu, Điện Biên giáp với Lào (cửa khẩu Tây Trang).

Anh Minh cho hay, nhìn cây có thể nhận biết về sự đột biến của nó, ngoài cánh đẹp khác thường thì mũi và 5 cánh của hoa trắng như tuyết.

Nhiều người trả giá cao nhưng anh chưa bán

Đã có rất nhiều hỏi mua với giá cao nhưng anh Minh chưa bán. Anh chia sẻ: “Có một số anh em hỏi mua với giá cao nhưng tôi từ chối. Họ nói lan đột biến quý như thế này phải vào tay những đại gia có tiếng chơi lan mới được giá vì họ có danh tiếng để đẩy giá, lướt sóng”.

Cũng theo anh Minh, tiềm năng của dòng lan này rất lớn vì đây là 1 trong 9 loại dược liệu trong loài lan. Thạch hộc tía là vị thuốc đa công dụng, cây thạch hộc có tác dụng bổ khí huyết, mạnh gân xương, bổ thận, trợ dương, ích vị sinh tân dịch.

Thạch hộc tía thuộc họ hoa lan, thường sống cộng sinh trên các cây gỗ lớn hoặc vách đá, kẽ đá. Cây phân bố ở khắp các tỉnh miền núi nước ta, nhiều nhất ở các tỉnh có địa hình núi đá vôi như Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Lai Châu ….

Mùa Hoàng Thảo Thạch Hộc Tía nở hoa thường vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, ra hoa vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 5. Hoa nở rải rác và dựa theo vùng miền nuôi trồng cây

Độ dày hoa phụ thuộc vào cây to hay nhỏ, thường cần hoa ra ở mỗi mắt của thân cây. Hoa mọc rất dày trên thân, thường mỗi thân sẽ có hoa khoảng 1/3 chiều dài của thân. Mỗi bông hoa có đường kính từ 2-3 cm (có thể to hơn do tình trạng cây nhưng rất ít thấy).

Theo Hồng Phú

Dân Việt