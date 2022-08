Lái mới cần "nằm lòng" những kĩ năng này khi lái xe đường trường

Thắt dây an toàn đối với tất cả thành viên ngồi trên xe. Điều này đảm bảo an toàn cho tất cả những hành khách cũng như lái xe khi xe xảy ra sự cố. Không sử dụng điện thoại khi lái xe, trong trường hợp cần nghe điện thoại thì kết nối chế độ đàm thoại rảnh tay tuyệt đối không vừa điều khiển xe vừa cầm điện thoại. Không mở nhạc to để tránh bị phân tâm khi lái xe.