Lâm Đồng: Cá chết trắng lồng sau mưa, người dân TP. Bảo Lộc mất trắng vài trăm triệu

Vài ngày qua, ba hộ dân thuê mặt nước hồ Mai Thành để nuôi cá như đang ngồi trên lửa vì khối lượng cá chết ngày càng tăng. Tình trạng cá chết sau các trận mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nên các hộ dân đang có nguy cơ thiệt hại nặng.

Hồ Mai Thành hiện đang có 3 hộ dân thuê mặt nước để nuôi cá lồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, 3 hộ thuê mặt nước hồ Mai Thành để nuôi cá lồng là các hộ ông Trần Văn Tiến (ngụ tại xã Lộc Châu) đang nuôi 33 lồng. Ngoài ra còn có hộ ông Trần Văn Tĩnh (con trai ông Tiến) nuôi 12 lồng và hộ ông Trần Linh Giang (ngụ phường Lộc Tiến) nuôi 6 lồng.

Cá chết rất nhiều trong các lồng nuôi cá của 3 hộ dân thuê mặt nước hồ Mai Thành.

Các hộ dân cho biết, nhiều năm nay đã thuê mặt nước hồ Mai Thành từ Trung tâm Nông nghiệp TP. Bảo Lộc để đầu tư nuôi cá lồng. Hiện tượng cá chết vào đầu mùa mưa mọi năm đều xuất hiện nhưng năm 2024 lại tăng mạnh khiến người dân điêu đứng. Các loại cá rô phi, trắm cỏ, chép, diêu hồng đều chết trắng làm người dân rất xót xa.

Những con cá trắm cỏ nặng từ 5-8kg chết rất nhiều khiến người dân thiệt hại nặng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tiến, người nuôi cá nhiều nhất trên hồ Mai Thành cho hay, tình trạng cá trong các lồng chết xuất hiện từ ngày 22/6 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện đã có khoảng 60% lượng cá trong các lồng của gia đình ông bị chết.

"Đến trưa ngày 24/6, lượng cá bị chết của tôi và con trai là khoảng 15 tấn. Vì cá đã chết nên gia đình tôi phải liên tục vớt lên rồi bán lại cho người dân dùng để làm phân với giá vài ngàn đồng/kg. Trong khi đó, hiện nay giá cá trắm đang dao động từ 85.000 – 90.000 đồng/kg, cá rô phi và diêu hồng bán giá 45.000 – 47.000 đồng/kg.

Ước tính tổng thiệt hại của tôi và gia đình con trai đã đến hàng tỷ đồng. Tôi và con đã đầu tư khoảng 3 tỷ đồng để nuôi cá, nếu trình trạng này tiếp tục thì sẽ khiến chúng tôi thiệt hại rất lớn", ông Tiến xót xa nói.

Gia đình ông Tiến và con trai đã thiệt hại tiền tỷ do tình trạng cá chết sau các trận mưa do thiếu oxy.

Cũng theo ông Tiến, mọi năm vào đầu mùa mưa đều có cá chết do thiếu oxy nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, do năm 2024 thời tiết nắng kéo dài, nhiệt độ cao nên khi trời mưa liên tục, lượng axit trong nước mưa cao nên cá bị chết hàng loạt do thiếu oxy.

Trong khi đó, ông Trần Linh Giang cho hay, gia đình ông nuôi 6 lồng cá, trong mấy ngày qua đã có gần 50% lượng cá bị chết, ước tính thiệt hại trên 250 triệu đồng.

Các hộ nuôi cá vớt cá chết cho vào các bao tải để bán lại cho người dân mua làm phân bón.

Cầm những con cá trắm rất to đã chết trên tay, ông Giang cho biết: "Tôi dự tính năm nay thu hoạch 15 tấn cá các loại nhưng giờ có đến 6-7 tấn cá đã chết. Xót xa hơn là cá trắm cỏ, cá chép loại từ 5-8kg cũng chết".

Liên quan đến tình trạng trên, UBND phường Lộc Tiến đã có mặt ghi nhận thực tế thiệt hại của người dân để báo cáo UBND TP.Bảo Lộc nhằm xác định nguyên nhân cá chết. Song song với đó đề xuất hướng hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả.