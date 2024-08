Lâm Đồng: Tìm thấy hai vợ chồng bị lạc trong rừng khi đi hái đọt mây

Ngày 25/8, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm thành công 2 vợ chồng lạc trong rừng khi đi hái đọt mây, lá bép.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 24/8, Công an huyện Di Linh nhận được tin báo có 2 người dân là ông K'Nêm (54 tuổi) cùng vợ là bà Ka Dái (54 tuổi, cùng trú tại thôn 1, xã Tân thượng, huyện Di linh, tỉnh Lâm Đồng) bị lạc khi đi hái rau rừng tại đoạn Km68, khu vực rừng do Công ty lâm nghiệp MTV Di Linh quản lý.

Ngay sau đó, Công an huyện Di linh đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ Công an huyện, Công an các xã giáp ranh gồm: Xã Gia Bắc, xã Sơn Điền, xã Gung Ré và phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, lực lượng quản lý bảo vệ rừng thuộc công ty lâm nghiệp MTV Di Linh tổ chức tìm kiếm trong rừng.

Lực lượng chức năng tìm thấy hai vợ chồng ông K'Nêm và bà Ka Dái bị lạc trong rừng khi đi lấy đọt mây, lá bép.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và gặp được ông K'Nêm, còn người vợ vẫn bị thất lạc.

Trao đổi với lực lượng chức năng, ông K'Nêm cho biết, sáng ngày 24/8 hai vợ chồng ông vào khu rừng nói trên để hái lá bép, đọt mây rồi bị lạc nhau. Ông K'Nêm sau đó tìm được lối ra, còn người vợ là bà Ka Dái bị thất lạc trong rừng, chưa tìm được.

Tiếp tục tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà Ka Dái trong rừng trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bà Ka Dái sau đó được đưa về cho gia đình tiếp nhận, chăm sóc.