Làm rõ đối tượng lập trang Facebook mạo danh công an huyện ở Thừa Thiên Huế

Ngày 30/12, theo tin từ Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), đối tượng lập trang Facebook mạo danh cơ quan này đã được làm rõ.

Trước đó, Công an huyện Phong Điền phát hiện có một trang Facebook mạo danh tên, hình ảnh của Công an huyện Phong Điền. Tình trạng này gây ảnh hưởng đến uy tín và cản trở hoạt động tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của Công an huyện Phong Điền.

Công an huyện Phong Điền làm việc với đối tượng lập trang Facebook mạo danh tên, hình ảnh cơ quan này. Ảnh: T.D.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Phong Điền đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ.

Qua đó, cơ quan công an xác định đối tượng đã lập trang Facebook mạo danh Công an huyện Phong Điền là N.C.N (SN 1995, trú tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Tại cơ quan công an, N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Xét thấy quá trình đăng tải, chia sẻ các nội dung của N trên trang Facebook mạo danh chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên Công an huyện Phong Điền đã lập biên bản cảnh cáo nhắc nhở, yêu cầu đối tượng xoá bỏ trang Facebook mạo danh và cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan công an, hành vi giả mạo trang thông tin của tổ chức, cá nhân là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 3, Điều 12, Luật Công nghệ thông tin 2006. Người vi phạm tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, việc giả mạo tài khoản mạng nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác có thể bị truy cứu về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cao nhất cho tội này là từ 2 đến 5 năm tù.