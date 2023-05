Làm sầu riêng chính vụ giá ít khi đột biến, nhưng nhà vườn rất thích vì điều này

Huyện Phong Ðiền có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất tại TP Cần Thơ, với hơn 2.144ha, chiếm khoảng 25% tổng diện tích cây ăn trái tại huyện. Sầu riêng trồng tại Phong Ðiền chủ yếu là sầu riêng hạt lép Ri6 và Mỏn Thon. Dù bước vào mùa thu hoạch rộ nhưng giá sầu riêng vẫn đang ở mức khá cao so với cùng kỳ và rất dễ tiêu thụ.

Thu hoạch sầu riêng tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Với năng suất trái đạt hơn 3,5 tấn/công và bán được giá 55.000 đồng/kg, ông Nguyễn Văn On ngụ ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền đã đạt lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/công sầu riêng. Theo ông Nguyễn Văn On, năm trước do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá sầu riêng khá rẻ và khó tiêu thụ, có nhiều thời điểm sầu riêng Ri 6 được nông dân bán tại vườn chỉ ở mức 40.000-45.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, năm nay nông dân tại địa phương bán sầu riêng được với giá từ 50.000-55.000 đồng/kg trở lên nhờ sầu riêng được đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng có nhiều thuận lợi.

Thời gian qua, dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi nhưng đa phần nông dân trồng sầu riêng đều trúng mùa nhờ nắm rành các kỹ thuật chăm sóc, nuôi trái và tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ để giúp cây sầu riêng phát triển bền vững, cho trái đạt chất lượng tốt, ăn thơm ngon và an toàn.



Anh Tống Văn Nhiều ngụ ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền, cũng cho biết: “Dịch COVID-19 được kiểm soát và đầu ra trái sầu riêng có nhiều thuận lợi nhờ được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc nên năm nay trông dân trồng sầu riêng bán được sản phẩm giá khá cao và sầu riêng cũng rất trúng mùa".

Theo anh Nhiều, sầu riêng Ri6 được nhiều nông dân tại địa phương bán xô cho thương lái với giá từ 50.000-55.000 đồng/kg trở lên, cao hơn 10.000 đồng/kg so với năm trước. Với giá bán như hiện nay và năng suất sầu riêng đạt từ 2-3 tấn/công, nông dân có thể kiếm lời từ 50-100 triệu đồng/công.

"Vụ này, 3 công sầu riêng của tôi cho năng suất gần 3 tấn/công nên tôi cũng có được mức lời rất cao” - anh Nhiều nói.

Bà Nguyễn Thị Lụa ngụ ấp Tân Long, xã Tân Thới, cho biết: “Gia đình có 12 công đất trồng sầu riêng Ri 6, cây trồng đã hơn 15 năm tuổi. Nhờ cây đã trồng lâu năm và được chăm sóc tốt, vụ này năng suất đạt khá cao, với khoảng 3 tấn/công. Năm nay, sầu riêng không chỉ trúng mùa mà còn dễ tiêu thụ và bán được giá khá cao so với cùng kỳ nên người trồng sầu riêng rất vui. Hiện giá sầu riêng được tôi bán với giá từ 50.000-60.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Trong đó, loại sầu riêng bán được 60.000 đồng/kg là loại sầu riêng tôi để chín mới thu hoạch”.

Hiện có rất nhiều doanh nghiệp, vựa trái cây tại TP Cần Thơ và thương lái từ các tỉnh, nhất là từ tỉnh Tiền Giang tập trung về huyện Phong Ðiền của TP Cần Thơ và các quận, huyện ở lân cận như Ô Môn, Thới Lai... để thu mua trái sầu riêng. Do vậy, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm.

Theo đánh giá của nhiều tiểu thương và doanh nghiệp, sầu riêng trồng trên địa bàn TP Cần Thơ được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng, bởi trái có màu sắc sáng đẹp bắt mắt, ăn ngon ngọt và ít bị sượng, nhất là đối với loại sầu riêng hạt lép Ri 6. Hiện sầu riêng ở Cần Thơ được nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để đem tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong nước và xuất khẩu.

TP Cần Thơ có hơn 24.589ha cây ăn trái các loại, trong đó có hơn 2.960ha trồng sầu riêng. Sầu riêng trên địa bàn TP Cần Thơ đang chủ yếu được nông dân trồng cho ra trái chính vụ, chứ không tập trung xử lý ra trái rải vụ nghịch mùa như tại một số tỉnh ở vùng ÐBSCL.

Tuy nhiên, trồng sầu riêng cho trái thuận mùa cũng có lợi thế là chi phí đầu tư thấp hơn so với sản xuất sầu riêng nghịch vụ và năng suất thường đạt cao hơn. Do vậy, người trồng sầu riêng vẫn đạt được mức lời cao dù hiện giá bán sầu riêng đã giảm hơn rất nhiều so với sầu riêng nghịch vụ.

Vào thời điểm cách nay khoảng 3 tháng, khi ấy do nghịch vụ nên sầu riêng được nông dân tại một số tỉnh vùng ÐBSCL bán với giá lên đến 180.000-200.000 đồng/kg.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ, sầu riêng là một trong những loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao và có nhiều tiềm năng phát triển xuất khẩu, giúp mang lại giá trị cao. Ðể tạo thuận lợi về đầu ra cho trái sầu riêng, ngành Nông nghiệp thành phố đã và đang tiếp tục quan tâm phối hợp các sở ngành thành phố và địa phương để đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung-cầu, quảng bá sản phẩm và kết nối giữa nông dân với các nhà tiêu thụ.

Hỗ trợ nông dân xây dựng mã số vùng trồng và áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, đảm bảo theo các tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích nông dân liên kết, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với hình thành các vùng chuyên trồng sầu riêng tập trung để thuận lợi trong kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu.