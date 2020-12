Lần đầu gặp, hot girl đã gạ gẫm lên giường, trai đẹp cư xử kỳ lạ khiến nàng nghi ngại

Dù là hot girl xinh đẹp, nóng bỏng, rủ được giai đẹp lên giường mà cuối cùng kết quả lại trớt quớt.

Chương trình Vợ chồng son tập 383 có sự chia sẻ của vợ chồng Đoàn Thị Kiều My (26 tuổi) và Hoàng Trọng Sang (28 tuổi). Hai vợ chồng đang mở cửa hàng kinh doanh nông sản, ngũ cốc tại TP HCM.

My kể, hai vợ chồng gặp nhau trên một group kết bạn trên mạng. Sang đã "thả thính" My một câu xanh rờn: "Em ở đâu anh phi trâu tới đón" nhưng khi My cho biết cô ở quận 12, cách xa nơi anh ở là Sang lặn mất tăm.

Sang cho biết, anh hay lên mạng chát chít, nhìn thấy cô nào xinh xinh vừa mắt là thả thính kiểu: "Thiên thần là có thật!", "Em có bản đồ không anh đang bị lạc đường". Dù thấy My xinh nhưng ở xa là anh ngại vì anh lười di chuyển.

My đã "ghi thù" Sang từ đó. Nhưng tình cờ hai người lại gặp nhau trong một câu lạc bộ ca hát mà Sang cho biết, anh lập câu lạc bộ để thỏa mãn đam mê tuy nhiên cũng để có môi trường "cua gái". Tuy nhiên, lần ca hát đó, anh chỉ thấy mỗi Sang là xinh đẹp, dễ thương nhất. Vì thế, anh vừa hát vừa chăm chú nhìn "hút hồn" My. Sau khi được My khen hát hay, Sang lâng lâng vui sướng.

"Nhưng hóa ra là em ảo tưởng. Em hát dở nhưng vì vợ em hát quá dở nên ai hát cô ấy cũng thấy hay", Sang hài hước.

Sang tố hot girl "mời gọi" mình đến nơi đến chốn

Hot girl "gạ gẫm" sát sạt

Sau buổi hát, cả câu lạc bộ lại đi ăn, rồi đi tăng 3. Khi đó đã khuya, My lập tức thả thính: "Em về giờ này thì chị em đóng cửa rồi". Sang xung phong đưa cô đi, nhưng là đi đến quán cà phê. Hai người trò chuyện đến 3h sáng. Có lẽ thấy Sang mãi chẳng "mạnh dạn" làm gì, My bèn than buồn ngủ.

Sang đã đưa My đến khách sạn để nghỉ. Khi anh "giả vờ" đi về thì My thẳng thừng đề nghị: "Anh đừng về, ở lại đi. Em sợ ma lắm".

Hai người đã leo lên giường "chung chăn chung gối". Sang đã dự định giả bộ nằm ngủ chút thôi rồi sẽ "manh động". "Tuy nhiên đã 3-4h sáng, em mệt mỏi quá nên ngủ luôn một mạch tới 7-8h sáng. Sáng dây thì đã thấy My đòi về. Em thực sự tức giận bản thân. Không biết sao em có cơ hội "ngon lành" thế mà lại có thể ngủ quên".

Hot girl bực bội vì trai đẹp ngủ khò tới sáng

Khi Sang đang oán hận, mắng mỏ bản thân thì My từ việc trách móc "Sao anh ấy không làm gì tui đi trời" suốt cả buổi tối sang suy nghĩ: "Anh ấy thật là người tốt". Cô thật sự không biết Sang đang ngẫm chiêu để dụ dỗ cô cho lần sau.

Khi chở My về, lần đầu tiên được ngắm cô dưới ánh sáng mặt trời, thấy cô trắng như trứng gà góc, Sang càng thích vì đây chính là gu mà anh tìm kiếm, mong muốn.

Về nhà, Sang đã đề nghị My đổi hình đại diện của nhau. Từ bữa đó là quen nhau luôn.

Câu chuyện "lần đầu làm chuyện ấy" của đôi bạn trẻ khiến MC Hồng Vân - Quốc Thuận đi từ hồi hộp, tò mò, thích thú rồi rớt cái... bịch vì cái kết quá trớt quớt.

"Khi đó em cũng đã đặt vấn đề về giới tính của Sang rồi đó. Phong cách ngon lành, kiểu trắng trắng, hơi công tử nên em lo lắng mình quen nhầm người. Hôm vừa dẫn về nhà, cô người làm hỏi: "Sang ơi sao tao nghi mày là pê đê quá", Sáng sớm còn thoa son, môi đỏ chói. Nên em rất là nghi ngại. Giới tính của Sang khiến em rất phân vân.

Lúc quen nhau thì 1 tuần giận 1 lần. Sang có 1 người bạn trai rất thân. Nhắn tin cho nhau suốt ngày mà em nhắn thì có khi không trả lời ngay. Nên em giận, em ghen luôn. Em còn bảo: "Anh ơi, nhiều khi em không biết em là người yêu của anh hay là bạn trai kia mới là người yêu của anh nữa".

Hot girl từng nghi ngờ giới tính của chồng

My "tố cáo" chồng có tật ghen bá đạo, không giống ai

Sang cho biết, người bạn trai rất thân thiết, nói chuyện rất hợp. Còn vợ không nói nhiều chuyện cởi mở được như vậy.

"Vậy em test xong thì khẳng định chồng em là 100% man hay là 50%". My cho biết cô mới khẳng định "98%".

Trong phần "bóc phốt". Sang cho biết mình kỹ tính, thích gọn gàng còn vợ thì bừa bộn. Khi anh giục thì cô cứ bảo để đó rồi để mãi mãi luôn. Anh đi theo dọn nên hay càm ràm.

Sang cũng tố vợ hay ghen. Từ khi cưới vợ, anh không dám like ai hết. Facebook của anh đều bị chặn, giảm tương tác hết, giờ hình anh đăng chỉ còn 30 like.

Tuy nhiên, My lại tố Sang ghen đến mức có người đàn ông nhắn tin cho vợ mà anh cầm điện thoại nhắn lại, hẹn người ta ra đánh nhau. Mà người đàn ông kia cao to, 6 múi.

Sang lại kể chuyện dở khóc dở cười khi 4h sáng cô thấy chồng nhảy dựng dậy, cầm điện thoại của vợ, ngồi vào một góc xem xét, kiểm tra. Khi cô hỏi thì Sang bảo: "Anh nằm mơ thấy em ngoại tình. Chắc chắn là anh thấy em nhắn tin cho thằng nào nên anh mới nằm mơ như vậy".

Hai hôm sau, anh đều giận và làm mặt lạnh với vợ như thể vợ ngoại tình thật.

Cặp vợ chồng hài hước khiến MC Hồng Vân cảm thấy rất vui mừng, chúc phúc cho cuộc sống của họ tràn đầy niềm vui và tiếng cười như vậy.