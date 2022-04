Lần đầu tiên dàn loa trị giá hơn 12 tỷ đồng biểu diễn tại Đà Nẵng

Chiều tối 9/4, chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử "DaNang – The City Of Future" diễn ra tại công viên bờ Đông cầu Rồng. Đây là lần đầu tiên tại Đà Nẵng xuất hiện chương trình trình diễn âm nhạc điện tử.

Chương trình do Q- Entrertainment kết hợp cùng Công ty TNHH TMDV Đào tạo và Đầu tư Green Hope tổ chức với sự tham gia của nhiều DJ nổi tiếng trong cả nước. Điểm nhấn tại chương trình sẽ là hệ thống âm thanh với dàn loa nhập khẩu từ Italia có giá trị hơn 12 tỷ đồng.

Chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử "DaNang – The City Of Future" diễn ra tại công viên bờ Đông cầu Rồng, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

"Đến với chương trình, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm dòng nhạc điện tử hiện đại và văn minh đang thu hút đông đảo giới trẻ, tiếp cận những hình ảnh tuyệt đẹp và ấn tượng của TP.Đà Nẵng kết hợp với âm nhạc.

Chúng tôi sẽ xử lí hình ảnh và cho ra sản phẩm cuối cùng chất lượng nhất để mang đến tiếp cận lớn trong và ngoài trên các nền tảng internet thông qua việc phát sóng livestream set nhạc. Bên cạnh đó, chúng tôi mang đến hệ thống âm thanh Pequoq- một thương hiệu âm thanh sắc sảo và chất lượng cao đến từ Ý, và thống âm thanh này đang là duy nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại", đại diện Ban tổ chức cho hay.

Chương trình thu hút nhiều người dân và du khách. Ảnh: D/B

Được biết, chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử "DaNang – The City Of Future" nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm kích cầu du lịch Đà Nẵng sau thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Vừa qua, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2022 với chủ đề "Hãy đến và tận hưởng những điều thú vị - Enjoy Danang". Với những sản phẩm, dịch vụ mà chương trình mang lại, ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng sẽ mang lại cho du khách nhiều cảm nhận, trải nghiệm thú vị khi quay lại với mảnh đất này.

Phát biểu tại chương trình kích cầu, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng chia sẻ: "Với nỗ lực mang đến cho du khách thật nhiều cảm xúc tươi mới và những trải nghiệm thú vị, chúng tôi hy vọng thông qua chương trình lần này sẽ thu hút đông đảo du khách đến với miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh dải đất thân yêu đã mạnh mẽ vươn lên vượt qua khó khăn do dịch bệnh, tiếp tục là điểm đến thân thiện, an toàn, mến khách và sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế".