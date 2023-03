Hôm nay 28/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhằm sơ kết công tác quý I, triển khai công tác quý II năm 2023, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I của tỉnh được xếp đạt mức cao nhất cả nước (tăng 12,67%).

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý I của tỉnh được xếp đạt mức cao nhất cả nước. Trong ảnh, quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhằm sơ kết công tác quý I, triển khai công tác quý II năm 2023. Ảnh: C.K



Theo ông Huyến, trong quý I năm 2023, phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng, duy trì đà tăng trưởng cao và đạt kết quả tích cực. Nổi bật là hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10,19% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26,19% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 7,31% so cùng kỳ.

Ngoài ra, thu ngân sách trên địa bàn đạt 26,38% dự toán Trung ương, đạt 24,96% dự toán HĐND tỉnh, trong đó: Thu nội địa đạt 27,08% dự toán Trung ương và đạt 25,46% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong quý I, chính quyền tỉnh và địa phương đẩy nhanh công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là các tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh. Đặc biệt là đã phối hợp khởi công thi công những km cao tốc đầu tiên trên địa bản tỉnh Hậu Giang, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau.

Tuy kinh tế tăng trưởng ấn tượng nhưng theo ông Huyến, tỉnh vẫn còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Cụ thể, tiến độ và hiệu quả triển khai một số nghị quyết về phát triển kinh tế còn khiêm tốn. Tình hình giá cả nông sản bấp bênh, thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh quý I tuy đạt cao nhất từ trước đến nay, nhưng so với định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ mới đạt 23%.

Công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phát triển công nghiệp, đô thị, nhất là các tuyến dự án cao tốc còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có những nguyên nhân chủ quan từ các cơ quan chức năng chưa làm tròn trách nhiệm, đáng lưu ý là có cả nguyên nhân từ cán bộ thực thi nhiệm vụ có tính vụ lợi cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, trong quý I vưa qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Vui mừng nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý này được xếp đạt mức cao nhất cả nước.

Về công tác quý II, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị từng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh bám sát các nghị quyết, đề án, chương trình của tỉnh đã đề ra.

Ông Thành cho biết, sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, sớm hiện thực hóa tối đa các dự án cam kết đầu tư. Tập trung nguồn lực (vốn, nhân lực, cơ chế) cho đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, đất sạch, hạ tầng giao thông.

Đồng thời, chuẩn bị mặt bằng đất sạch và các điều kiện cần thiết để khởi công tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua Hậu Giang trong tháng 6/2023. Bám sát tiến độ thẩm định, kịp thời giải trình trung ương sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.